Глава МЗС Німеччини Вадефуль їде до США: у центрі переговорів - Україна та НАТО
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у понеділок проведе зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо на початку свого візиту до Північної та Південної Америки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
Очікується, що основною темою зустрічі стане питання розподілу оборонних витрат і навантаження в межах НАТО, оскільки США дедалі частіше висловлюють невдоволення чинною системою.
Переговори відбудуться напередодні саміту НАТО, запланованого на липень в Анкарі.
Підтримка України та глобальна безпека
Речник МЗС Німеччини зазначив, що під час перемовин також обговорюватиметься подальша підтримка України у війні проти російської агресії.
Окремо сторони планують порушити питання міжнародної безпеки, зокрема напруженості між США та Іраном.
Заклик до єдності в межах НАТО
Перед поїздкою Вадефуль наголосив на важливості збереження єдності Альянсу.
"Наша євроатлантична безпека вирішальним чином залежить від того, чи будемо ми в НАТО й надалі стояти пліч-о-пліч так само рішуче, як це робили дотепер", - заявив міністр.
Після зустрічі з Рубіо глава німецького МЗС вирушить до столиці Парагваю Асунсьйона для участі в саміті МЕРКОСУР. Також у його графіку передбачені візити до Аргентини та Бразилії.
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