Глава МЗС Німеччини Вадефуль їде до США: у центрі переговорів - Україна та НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у понеділок проведе зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо на початку свого візиту до Північної та Південної Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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Очікується, що основною темою зустрічі стане питання розподілу оборонних витрат і навантаження в межах НАТО, оскільки США дедалі частіше висловлюють невдоволення чинною системою.

Переговори відбудуться напередодні саміту НАТО, запланованого на липень в Анкарі.

Підтримка України та глобальна безпека

Речник МЗС Німеччини зазначив, що під час перемовин також обговорюватиметься подальша підтримка України у війні проти російської агресії.

Окремо сторони планують порушити питання міжнародної безпеки, зокрема напруженості між США та Іраном.

Заклик до єдності в межах НАТО

Перед поїздкою Вадефуль наголосив на важливості збереження єдності Альянсу.

"Наша євроатлантична безпека вирішальним чином залежить від того, чи будемо ми в НАТО й надалі стояти пліч-о-пліч так само рішуче, як це робили дотепер", - заявив міністр.

Після зустрічі з Рубіо глава німецького МЗС вирушить до столиці Парагваю Асунсьйона для участі в саміті МЕРКОСУР. Також у його графіку передбачені візити до Аргентини та Бразилії.

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