Из-за жары украинцев призывают экономить электроэнергию. Вы изменили свое поведение? Голосуйте в Telegram-канале "Цензор.НЕТ"

Цензор.НЕТ проводит опрос о готовности украинцев экономить электроэнергию из-за угрозы отключений света.

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Из-за жары украинцев призвали экономить электроэнергию. Telegram-канал "Цензор.НЕТ" проводит опрос среди своих читателей о готовности сократить потребление электроэнергии.

Готовы ли Вы изменить свой подход к использованию электроэнергии, чтобы иметь шанс избежать отключений? Проголосовать можно здесь.