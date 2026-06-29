Из-за жары украинцев призывают экономить электроэнергию. Вы изменили свое поведение? Голосуйте в Telegram-канале "Цензор.НЕТ"
Цензор.НЕТ проводит опрос о готовности украинцев экономить электроэнергию из-за угрозы отключений света.
Из-за жары украинцев призвали экономить электроэнергию. Telegram-канал "Цензор.НЕТ" проводит опрос среди своих читателей о готовности сократить потребление электроэнергии.
Готовы ли Вы изменить свой подход к использованию электроэнергии, чтобы иметь шанс избежать отключений? Проголосовать можно здесь.
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А з чого це?
Хiба я не плачу той тариф, який менi наказала держава (всупереч собiвартостi кiловата а АЕС) ?
Хiба цей тариф не пiдiймався щоб забезпечити стабiльнiсть енергогенерацii?
Хiба у кооперативi "Династiя" економлять електроенергiю? Тутешнi говорять що нi, i у квартирах де живуть страпонеси Хведорова - по два-три кондьори 24\7 мотиляють.
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То ж я буду вживати стiльки, скiльки треба, а якщо ви влада настiльки тупа, що буде заважати менi законно платити за лiчильником - я куплю собi сонянчнi панелi, и хiй взагалi буду щось платити.
Пушкiна можна хейтити скiльки завгодно, але казка про Рибалку та Рибку - саме про цю жадiбнiсть.