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Новости Отключение электроэнергии
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Из-за жары украинцев призывают экономить электроэнергию. Вы изменили свое поведение? Голосуйте в Telegram-канале "Цензор.НЕТ"

Угроза отключений света из-за жары

Цензор.НЕТ проводит опрос о готовности украинцев экономить электроэнергию из-за угрозы отключений света.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Из-за жары украинцев призвали экономить электроэнергию. Telegram-канал "Цензор.НЕТ" проводит опрос среди своих читателей о готовности сократить потребление электроэнергии.

Готовы ли Вы изменить свой подход к использованию электроэнергии, чтобы иметь шанс избежать отключений? Проголосовать можно здесь.

опрос цензор

Автор: 

опрос (3032) отключение света (795)
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Топ комментарии
+13
Нi, не готовий.

А з чого це?

Хiба я не плачу той тариф, який менi наказала держава (всупереч собiвартостi кiловата а АЕС) ?

Хiба цей тариф не пiдiймався щоб забезпечити стабiльнiсть енергогенерацii?

Хiба у кооперативi "Династiя" економлять електроенергiю? Тутешнi говорять що нi, i у квартирах де живуть страпонеси Хведорова - по два-три кондьори 24\7 мотиляють.

- - -

То ж я буду вживати стiльки, скiльки треба, а якщо ви влада настiльки тупа, що буде заважати менi законно платити за лiчильником - я куплю собi сонянчнi панелi, и хiй взагалi буду щось платити.

Пушкiна можна хейтити скiльки завгодно, але казка про Рибалку та Рибку - саме про цю жадiбнiсть.
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29.06.2026 15:33 Ответить
+7
так, я змінив свою поведінку, поставив сонячні панелі й акумулятори, закликаю до цього всих охочих!
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29.06.2026 15:40 Ответить
+3
Влупили коммерческий тариф 15 грн, в режиме экономии еле еле вкладывались в 15 тысяч гривен в месяц на мелком производстве. Поставили СЭС - теперь никакой экономии, работают кондиционеры, люди находятся в комфортных условиях. Потребление энергии из сети за июнь - 0.0 кВт\часа
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29.06.2026 15:49 Ответить

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