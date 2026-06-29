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Новини Відключення електроенергії
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Через спеку українців закликають економити електроенергію. Ви змінили свою поведінку? Голосуй на телеграмі Цензор.НЕТ

Загроза відключень світла через спеку

Цензор.НЕТ проводить опитування щодо готовності українців економити електроенергію через загрозу відключень світла.

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Через спеку українців закликали економити електроенергію. Телеграм канал "Цензор.НЕТ" проводить опитування серед своїх читачів, щодо готовності зменшити споживання електроенергії.

Чи готові Ви змінити власний підхід до використання електроенергії, щоб мати шанс уникнути відключень? Проголосувати можна ТУТ.

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