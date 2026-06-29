Через спеку українців закликають економити електроенергію. Ви змінили свою поведінку? Голосуй на телеграмі Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ проводить опитування щодо готовності українців економити електроенергію через загрозу відключень світла.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Через спеку українців закликали економити електроенергію. Телеграм канал "Цензор.НЕТ" проводить опитування серед своїх читачів, щодо готовності зменшити споживання електроенергії.

Чи готові Ви змінити власний підхід до використання електроенергії, щоб мати шанс уникнути відключень? Проголосувати можна ТУТ.