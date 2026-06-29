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Новости Незаконное строительство
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КГГА требует остановить строительство 80-метровой высотки, которая может закрыть панорамы Лавры

Департамент КГГА требует прекратить строительство небоскреба, который может закрыть панорамы Лавры

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации требует приостановить строительство на улице Князей Острожских, 43/11 в Печерском районе Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в КГГА.

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Застройщика обязали приостановить работы

В ходе обследования специалисты департамента установили, что на земельных участках продолжаются строительные работы, здание частично демонтировано, осуществляется вмешательство в поверхностный слой грунта, а территория огорожена строительным забором.

Также выяснилось, что работы проводятся в пределах Центрального исторического ареала Киева, частично в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и зон регулирования застройки.

"По результатам обследования Департамент выдал предписания заказчику строительства и пользователю земельного участка. В них содержится требование немедленно прекратить проведение любых работ на объекте, в течение пяти дней предоставить на рассмотрение и согласование проектную документацию, а также письменные объяснения по выявленным нарушениям", — сообщили в КГГА.

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Власти заявляют, что проект не согласовывался

В городской администрации подчеркнули, что проектную документацию на этот объект не согласовывали, а Департамент охраны культурного наследия не выдавал разрешений на проведение работ.

Ранее Департамент градостроительства и архитектуры КГГА также заявлял, что город не согласовывал строительство 80-метрового жилого комплекса по этому адресу.

По данным КГГА, застройщик планирует возвести 25-этажное здание высотой 80 метров, хотя градостроительной документацией для этой территории предусмотрено ограничение высоты до 27 метров. По информации СМИ, новостройка может закрыть панорамы Киево-Печерской лавры.

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запрет (1664) КГГА (2948) Лавра (463) строительство (1998)
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Топ комментарии
+11
Хто дав добро?
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29.06.2026 16:17 Ответить
+7
Зелена клептоманська банда будує
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29.06.2026 16:25 Ответить
+7
Немає влади не в державі, не в місті. Скрізь розсілиля крадії і корупціонери. Київ перетворили на бетонне гето непридатне для життя. За 30 років ніхто не сів, за незаконні дозволи, відводи.
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29.06.2026 16:30 Ответить

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