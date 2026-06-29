КГГА требует остановить строительство 80-метровой высотки, которая может закрыть панорамы Лавры

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации требует приостановить строительство на улице Князей Острожских, 43/11 в Печерском районе Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в КГГА.

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Застройщика обязали приостановить работы

В ходе обследования специалисты департамента установили, что на земельных участках продолжаются строительные работы, здание частично демонтировано, осуществляется вмешательство в поверхностный слой грунта, а территория огорожена строительным забором.

Также выяснилось, что работы проводятся в пределах Центрального исторического ареала Киева, частично в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и зон регулирования застройки.

"По результатам обследования Департамент выдал предписания заказчику строительства и пользователю земельного участка. В них содержится требование немедленно прекратить проведение любых работ на объекте, в течение пяти дней предоставить на рассмотрение и согласование проектную документацию, а также письменные объяснения по выявленным нарушениям", — сообщили в КГГА.

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Власти заявляют, что проект не согласовывался

В городской администрации подчеркнули, что проектную документацию на этот объект не согласовывали, а Департамент охраны культурного наследия не выдавал разрешений на проведение работ.

Ранее Департамент градостроительства и архитектуры КГГА также заявлял, что город не согласовывал строительство 80-метрового жилого комплекса по этому адресу.

По данным КГГА, застройщик планирует возвести 25-этажное здание высотой 80 метров, хотя градостроительной документацией для этой территории предусмотрено ограничение высоты до 27 метров. По информации СМИ, новостройка может закрыть панорамы Киево-Печерской лавры.

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