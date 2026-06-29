КМДА вимагає зупинити будівництво 80-метрової висотки, яка може закрити панорами Лаври

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації вимагає зупинити будівництво на вулиці Князів Острозьких, 43/11 у Печерському районі Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в КМДА.

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Забудовника зобов'язали припинити роботи

Під час обстеження фахівці департаменту встановили, що на земельних ділянках тривають будівельні роботи, частково демонтовано будівлю, здійснюється втручання у поверхневий шар ґрунту, а територію огороджено будівельним парканом.

Також з'ясувалося, що роботи проводяться в межах Центрального історичного ареалу Києва, частково в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та зон регулювання забудови.

"За результатами обстеження Департамент видав приписи замовнику будівництва та користувачу земельної ділянки. Ними вимагається негайно припинити проведення будь-яких робіт на об'єкті, протягом п'яти днів надати на розгляд і погодження проєктну документацію, а також письмові пояснення щодо виявлених порушень", – повідомили у КМДА.

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Влада заявляє, що проєкт не погоджували

У міській адміністрації наголосили, що проєктну документацію на цей об'єкт не погоджували, а Департамент охорони культурної спадщини не видавав дозволів на проведення робіт.

Раніше Департамент містобудування та архітектури КМДА також заявляв, що місто не погоджувало будівництво 80-метрового житлового комплексу за цією адресою.

За даними КМДА, забудовник планує звести 25-поверховий будинок заввишки 80 метрів, хоча містобудівною документацією для цієї території передбачено обмеження висотності до 27 метрів. За інформацією ЗМІ, новобудова може закрити панорами Києво-Печерської лаври.

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