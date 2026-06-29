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Новини Незаконне будівництво
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КМДА вимагає зупинити будівництво 80-метрової висотки, яка може закрити панорами Лаври

Департамент КМДА вимагає припинити будівництво хмарочосу, що може закрити панорами Лаври

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації вимагає зупинити будівництво на вулиці Князів Острозьких, 43/11 у Печерському районі Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують  в  КМДА.

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Забудовника зобов'язали припинити роботи

Під час обстеження фахівці департаменту встановили, що на земельних ділянках тривають будівельні роботи, частково демонтовано будівлю, здійснюється втручання у поверхневий шар ґрунту, а територію огороджено будівельним парканом.

Також з'ясувалося, що роботи проводяться в межах Центрального історичного ареалу Києва, частково в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та зон регулювання забудови.

"За результатами обстеження Департамент видав приписи замовнику будівництва та користувачу земельної ділянки. Ними вимагається негайно припинити проведення будь-яких робіт на об'єкті, протягом п'яти днів надати на розгляд і погодження проєктну документацію, а також письмові пояснення щодо виявлених порушень", – повідомили у КМДА.

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Влада заявляє, що проєкт не погоджували

У міській адміністрації наголосили, що проєктну документацію на цей об'єкт не погоджували, а Департамент охорони культурної спадщини не видавав дозволів на проведення робіт.

Раніше Департамент містобудування та архітектури КМДА також заявляв, що місто не погоджувало будівництво 80-метрового житлового комплексу за цією адресою.

За даними КМДА, забудовник планує звести 25-поверховий будинок заввишки 80 метрів, хоча містобудівною документацією для цієї території передбачено обмеження висотності до 27 метрів. За інформацією ЗМІ, новобудова може закрити панорами Києво-Печерської лаври.

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Автор: 

заборона (1499) КМДА (2362) Лавра (345) будівництво (3140)
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Топ коментарі
+10
Хто дав добро?
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29.06.2026 16:17 Відповісти
+7
Зелена клептоманська банда будує
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29.06.2026 16:25 Відповісти
+7
Немає влади не в державі, не в місті. Скрізь розсілиля крадії і корупціонери. Київ перетворили на бетонне гето непридатне для життя. За 30 років ніхто не сів, за незаконні дозволи, відводи.
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29.06.2026 16:30 Відповісти

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