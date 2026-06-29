Вследствие вражеских атак пострадали четверо мирных жителей на Херсонщине, двое спасателей получили травмы во время разминирования

Сегодня, 29 июня 2026 года, российская армия обстреляла населенные пункты Херсонской области из ствольной артиллерии, минометов и дронов различных типов, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что вследствие российской агрессии 6 человек получили травмы.

Раненые вследствие атак

В Херсоне вследствие артиллерийского обстрела и атаки с помощью дрона пострадали трое местных жителей.

В Приозерном FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль – ранение получила женщина, находившаяся внутри.

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Подрыв взрывоопасного предмета

Недалеко от поселка Великая Александровка во время проведения гуманитарного разминирования вследствие подрыва взрывоопасного предмета получили травмы двое сотрудников ГСЧС.

Повреждения

Кроме того, повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, служебный и легковой автотранспорт.

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