Через ворожі атаки постраждали четверо цивільних на Херсонщині, двоє рятувальників травмовані під час розмінування

Сьогодні, 29 червня 2026 року, російська армія обстрілювала населені пункти Херсонської області ствольною артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Так, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії 6 людей дістали травм.

Поранені через атаки

У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу та атаки за допомогою дрона постраждали троє місцевих жителів.

У Приозерному FPV-дрон атакував цивільний автомобіль – поранення дістала жінка, яка перебувала всередині.

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Підрив вибухонебезпечного предмета

Неподалік селища Велика Олександрівка, під час проведення гуманітарного розмінування, через підрив вибухонебезпечного предмета дістали травм двоє співробітників ДСНС.

Пошкодження

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, службовий та легковий автотранспорт.

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