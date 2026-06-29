В Раде предлагают запретить дублировать информацию о товарах и услугах на русском языке, — законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий запрет на дублирование информации о товарах и услугах на русском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автором законопроекта №15356 является народный депутат Александр Юрченко (депутатская группа "Восстановление Украины"). Документ предлагает внести изменения в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и другие законы, касающиеся требований к информации о товарах и услугах. В настоящее время законодательство предусматривает, что информация для потребителей должна предоставляться на государственном языке и может дублироваться на любом другом языке.

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Русский язык предлагают исключить

Законопроектом предлагается уточнить, что дублирование информации допускается на любом другом языке, кроме языка государства, которое Верховная Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом, то есть Российской Федерации.

В пояснительной записке указано, что "использование языка государства-агрессора в сфере коммерческой информации создает символическое присутствие государства, осуществляющего агрессию против Украины". Автор законодательной инициативы считает, что предложенные изменения должны минимизировать такое влияние в экономической и информационной среде.

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