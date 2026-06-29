У Раді пропонують заборонити дублювати інформацію про товари та послуги російською мовою, - законопроєкт

До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає заборону дублювання інформації про товари та послуги російською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автором законопроєкту №15356 є народний депутат Олександр Юрченко (депутатська група "Відновлення України"). Документ пропонує внести зміни до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та інших законів щодо вимог до інформації про товари та послуги. Наразі законодавство передбачає, що інформація для споживачів має надаватися державною мовою і може дублюватися будь-якою іншою мовою.

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Російську пропонують виключити

Законопроєктом пропонується уточнити, що дублювання інформації допускається будь-якою іншою мовою, крім мови держави, яку Верховна Рада визнала державою-агресором або державою-окупантом, тобто Російської Федерації.

У пояснювальній записці зазначено, що "використання мови держави-агресора у сфері комерційної інформації створює символічну присутність держави, яка здійснює агресію проти України". Автор законодавчої ініціативи вважає, що запропоновані зміни мають мінімізувати такий вплив в економічному та інформаційному середовищі.

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