Російська мова більше не захищена в Україні за Європейською хартією: Зеленський підписав закон
12 червня президент Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні.
Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Так, російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії.
"Президент України підписав Закон №4699-IX — важливе рішення для захисту українського мовного простору та виконання наших європейських зобов’язань... Це справедливе й закономірне рішення. Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав. Це рішення — про гідність, справедливість і мовну безпеку України", - заявив він.
Голова Верховної Ради наголосив, що мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот,
Більше контексту
- Нагадаємо, у 2025 році Верховна Рада виключила російську мову з тексту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.
У картці законопроєкту №14 120 йшлося, що російська мова на сьогодні в Україні внаслідок свого панування упродовж кількох століть залишається найуживанішою мовою національних меншин і немає підстав вважати її загроженою.
Так, відповідно до оновленого офіційного перекладу, правильна назва Хартії –– Європейська хартія регіональних або міноритарних мов. Також встановлено, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов:
- білоруська;
- болгарська;
- гагаузька;
- кримськотатарська;
- новогрецька;
- німецька;
- польська;
- румунська;
- словацька;
- угорська;
- чеська;
- іврит.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Аж на гімно зійшов з єрмаком, поки не здав спецоперацію України, самозванному!!! А тут, про московський ізик доповідає, а у самого, аж сльози на очах… Оманщину жалко…
А ху"лу варто вигукутнути троєкратноє Уа!
російська влада (зокрема Володимир Путін) категорично відмовляється вважати росіян в Україні «національною меншиною».
Ідеологія «одного народу»: У своїх статтях та виступах Путін неодноразово стверджував, що українці та росіяни - це «один народ», «єдине ціле». З цієї логіки, росіяни в Україні не можуть бути меншиною, адже Кремль розглядає Україну як частину так званого «історичного простору Росії».
Зміна ідеологічної парадигми країни від україно-консервативної до ліберально гуманістичної.
Якщо Порошенко казав, що головне - державні символи, такі як мова, віра, прапор, то Зеленський зазначив, що це вже другорядне, а головне - людина та її бажання.https://www.bbc.com/ukrainian/features-50973539#end-of-recommendations
Зеленський так остаточно зруйнував мости між ним і 30% населення, які не бажають миру за рахунок поступок і для яких мова і прапор мають значення. Тобто він знищив зв'язок з тими пасіонаріями, які п'ять років намагалися захищати країну.
Піднявши питання мови та національної ідентичності, Зеленський ще більше розколов суспільство.
Якщо говорити спрощено, то він сказав: не важлива символіка, а важливий "холодильник", щоб вам було, що їсти. А яка тут буде країна - Україна, Росія, "Новоросія" - то вже не так важливо.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50973539
38 років мені. Ходив в російськомовну школу - самі лише проблеми були з нею.
Чекав цього рішення певно років з 18. Нарешті це визріло і ніякий підкацапник не сміє рявкнути
І з жітєлямі Криму та Донбасу окупованих домовились "на берегу". Або Україна, або голод, холод і безбензиння. І якщо расії дамо ***** і вона не лізтиме, то років за 20-30 проблеми русскагаварящіх там майже не буде.
Міст, звісно, має бути демонтовано.
Що не кажіть, добре бути порноактором, котрий приймає в усіх позах з усіх боків аби лише в долоні плескали й всілякі рейтинги довіри піднімались.