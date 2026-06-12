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Новини Російська мова в Україні
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Російська мова більше не захищена в Україні за Європейською хартією: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський

12 червня президент Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні.

Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Так, російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії.

"Президент України підписав Закон №4699-IX — важливе рішення для захисту українського мовного простору та виконання наших європейських зобов’язань... Це справедливе й закономірне рішення. Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав. Це рішення — про гідність, справедливість і мовну безпеку України", - заявив він.

Голова Верховної Ради наголосив, що мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот,

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Більше контексту

  • Нагадаємо, у 2025 році Верховна Рада виключила російську мову з тексту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

У картці законопроєкту №14 120 йшлося, що російська мова на сьогодні в Україні внаслідок свого панування упродовж кількох століть залишається найуживанішою мовою національних меншин і немає підстав вважати її загроженою.

Так, відповідно до оновленого офіційного перекладу, правильна назва Хартії –– Європейська хартія регіональних або міноритарних мов. Також встановлено, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов:

  • білоруська;
  • болгарська;
  • гагаузька;
  • кримськотатарська;
  • новогрецька;
  • німецька;
  • польська;
  • румунська;
  • словацька;
  • угорська;
  • чеська;
  • іврит.

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Автор: 

закон (2900) Зеленський Володимир (28015) мова (742) російська мова (356)
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Топ коментарі
+8
Як на мене, захисту потребують тільки мови, народи яких проживають на території України і не мають своїх державних утворень за її межами. Тобто гагаузька і кримськотатарська, решта - кринжовий популізм.
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12.06.2026 20:40 Відповісти
+6
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12.06.2026 20:30 Відповісти
+5
Як бачите, раніше добре продавалося малоросійство типу "какайа разніца", зараз український патріотизм.

Що не кажіть, добре бути порноактором, котрий приймає в усіх позах з усіх боків аби лише в долоні плескали й всілякі рейтинги довіри піднімались.
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12.06.2026 20:59 Відповісти
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12.06.2026 20:30 Відповісти
Правильніше буде мокшва, але так теж нічого
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12.06.2026 21:00 Відповісти
Так зеленський клопотався та переймався і за вагнерівців з беркутньою!!
Аж на гімно зійшов з єрмаком, поки не здав спецоперацію України, самозванному!!! А тут, про московський ізик доповідає, а у самого, аж сльози на очах… Оманщину жалко…
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12.06.2026 21:11 Відповісти
А тепер ще і московський сатанат придушити. Слабо?
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12.06.2026 20:31 Відповісти
Є тут спеціалісти з психіатрії? Для чого , з якою метою, українцю за походженням і громадянством в Україні потрібна у використанні з іншим українцем російська мова?
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12.06.2026 20:32 Відповісти
Зараз кремлівська сумна коняка нікотином вдавиться. ))))
А ху"лу варто вигукутнути троєкратноє Уа!
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12.06.2026 20:35 Відповісти
А росіяни з їх росіянською мовою ніколи й не вважали себе в Україні національною меншиною -
російська влада (зокрема Володимир Путін) категорично відмовляється вважати росіян в Україні «національною меншиною».
Ідеологія «одного народу»: У своїх статтях та виступах Путін неодноразово стверджував, що українці та росіяни - це «один народ», «єдине ціле». З цієї логіки, росіяни в Україні не можуть бути меншиною, адже Кремль розглядає Україну як частину так званого «історичного простору Росії».
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12.06.2026 20:40 Відповісти
А з Конституції коли будемо прибирати захист російської мови? а корінний народ в Україні один - український.
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12.06.2026 20:35 Відповісти
В Украине где - то говорят на иврите кроме Банковой?
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12.06.2026 20:36 Відповісти
Що за незрозумілі каракулі Ви написали?
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12.06.2026 20:59 Відповісти
у всіх головних кабінетах ,,влади,,,....включаючі вр
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12.06.2026 21:20 Відповісти
Як на мене, захисту потребують тільки мови, народи яких проживають на території України і не мають своїх державних утворень за її межами. Тобто гагаузька і кримськотатарська, решта - кринжовий популізм.
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12.06.2026 20:40 Відповісти
Зеленський, 2019 рік.

Зміна ідеологічної парадигми країни від україно-консервативної до ліберально гуманістичної.
Якщо Порошенко казав, що головне - державні символи, такі як мова, віра, прапор, то Зеленський зазначив, що це вже другорядне, а головне - людина та її бажання.https://www.bbc.com/ukrainian/features-50973539#end-of-recommendations

Зеленський так остаточно зруйнував мости між ним і 30% населення, які не бажають миру за рахунок поступок і для яких мова і прапор мають значення. Тобто він знищив зв'язок з тими пасіонаріями, які п'ять років намагалися захищати країну.

Піднявши питання мови та національної ідентичності, Зеленський ще більше розколов суспільство.

Якщо говорити спрощено, то він сказав: не важлива символіка, а важливий "холодильник", щоб вам було, що їсти. А яка тут буде країна - Україна, Росія, "Новоросія" - то вже не так важливо.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-50973539
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12.06.2026 20:41 Відповісти
Нарешті!!!
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12.06.2026 20:46 Відповісти
Правильно, треба підігрувати російській пропаганді про "ущємлєнія рассєйскава язика", бо там якраз підтримка війни падає.
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12.06.2026 20:46 Відповісти
Наконецто, скажу даже по-русски я!

38 років мені. Ходив в російськомовну школу - самі лише проблеми були з нею.

Чекав цього рішення певно років з 18. Нарешті це визріло і ніякий підкацапник не сміє рявкнути

І з жітєлямі Криму та Донбасу окупованих домовились "на берегу". Або Україна, або голод, холод і безбензиння. І якщо расії дамо ***** і вона не лізтиме, то років за 20-30 проблеми русскагаварящіх там майже не буде.

Міст, звісно, має бути демонтовано.
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12.06.2026 20:54 Відповісти
Як бачите, раніше добре продавалося малоросійство типу "какайа разніца", зараз український патріотизм.

Що не кажіть, добре бути порноактором, котрий приймає в усіх позах з усіх боків аби лише в долоні плескали й всілякі рейтинги довіри піднімались.
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12.06.2026 20:59 Відповісти
А нічого позитивного не бачите?
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12.06.2026 21:12 Відповісти
Бачу лише клоуна, який проср@в 20%+ територій України та Ілюзію бурхливої діяльності за для утримання влади.
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12.06.2026 21:29 Відповісти
хароший закон ...
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12.06.2026 21:11 Відповісти
Ішак підлаштовується. А куди ж поділось "какая разніца на каком язикє разговарівать"!? Інстинк самозбереження творить чудеса. От, тільки хто цьому мудаку ще вірить. Воно було бидлом прокацапським, ним і здохне.
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12.06.2026 21:16 Відповісти
Коли нема інших аргументів говоримо про мову, дійсно українська мова є старослав'янською, вонаж староруська, як мінімум до тоїж групи відноситься, різниця була колись невелика, зара значна, але ось банально за радянщини був такий руський Хрущев, корінь хрущ, по російськи це травневий(майский) жук, тобто все там надумане, вигадане, там особливих слів власних і нема, тим паче що там суміш більше двохсот національних меншин зі своїми словами. Бо Русь на справді має історію Києва і Новгорода, все інше темрява, покрита тьмою.
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12.06.2026 21:19 Відповісти
это наверное должно помочь выстоять стране с миллионами русскоязычных
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12.06.2026 21:33 Відповісти
Я особисто бачу як ваше поголівʼя ( москвощелепних) зменшується з кожним днем і дуже тішуся з цього
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12.06.2026 21:47 Відповісти
Прослідковується виправлення рейтингу шляхом підлизування до електорату Петра Олексійовича) Перейменування на честь УПА, відстоювання честі держави перед поляками, боротьба за мову... І все так якось разом пішло)
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12.06.2026 21:44 Відповісти
Правильно але дуже повільно!
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12.06.2026 21:46 Відповісти
 
 