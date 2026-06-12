Російська мова більше не захищена в Україні за Європейською хартією: Зеленський підписав закон

12 червня президент Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє російську мову захисту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні.

Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Так, російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії.

"Президент України підписав Закон №4699-IX — важливе рішення для захисту українського мовного простору та виконання наших європейських зобов’язань... Це справедливе й закономірне рішення. Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав. Це рішення — про гідність, справедливість і мовну безпеку України", - заявив він.

Голова Верховної Ради наголосив, що мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот,

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Нагадаємо, у 2025 році Верховна Рада виключила російську мову з тексту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

У картці законопроєкту №14 120 йшлося, що російська мова на сьогодні в Україні внаслідок свого панування упродовж кількох століть залишається найуживанішою мовою національних меншин і немає підстав вважати її загроженою.

Так, відповідно до оновленого офіційного перекладу, правильна назва Хартії –– Європейська хартія регіональних або міноритарних мов. Також встановлено, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов:

білоруська;

болгарська;

гагаузька;

кримськотатарська;

новогрецька;

німецька;

польська;

румунська;

словацька;

угорська;

чеська;

іврит.

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