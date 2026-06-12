Русский язык больше не защищен в Украине Европейской хартией: Зеленский подписал закон

12 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, лишающий русский язык защиты Европейской хартии региональных или меньшинственных языков в Украине.

Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали

В частности, русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии.

"Президент Украины подписал Закон №4699-IX — важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств... Это справедливое и закономерное решение. Украина защищает государственный язык, уважает языковое и культурное многообразие и лишает российское имперское влияние привилегий, которыми оно годами злоупотребляло. Это решение — о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины", — заявил он.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин.

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Больше контекста

Напомним, в 2025 году Верховная Рада исключила русский язык из текста Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

В описании законопроекта №14 120 говорилось, что русский язык на сегодняшний день в Украине вследствие своего господства на протяжении нескольких веков остается наиболее употребительным языком национальных меньшинств и нет оснований считать его находящимся под угрозой.

В частности, согласно обновленному официальному переводу, правильное название Хартии – Европейская хартия региональных или миноритарных языков. Также установлено, что в Украине положения Хартии будут применяться к следующим языкам:

белорусский;

болгарский;

гагаузский;

крымскотатарский;

новогреческий;

немецкий;

польский;

румынский;

словацкий;

венгерский;

чешский;

иврит.

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