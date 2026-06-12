Русский язык больше не защищен в Украине Европейской хартией: Зеленский подписал закон
12 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, лишающий русский язык защиты Европейской хартии региональных или меньшинственных языков в Украине.
Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
В частности, русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии.
"Президент Украины подписал Закон №4699-IX — важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств... Это справедливое и закономерное решение. Украина защищает государственный язык, уважает языковое и культурное многообразие и лишает российское имперское влияние привилегий, которыми оно годами злоупотребляло. Это решение — о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины", — заявил он.
Председатель Верховной Рады подчеркнул, что язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин.
Больше контекста
- Напомним, в 2025 году Верховная Рада исключила русский язык из текста Европейской хартии региональных или миноритарных языков.
В описании законопроекта №14 120 говорилось, что русский язык на сегодняшний день в Украине вследствие своего господства на протяжении нескольких веков остается наиболее употребительным языком национальных меньшинств и нет оснований считать его находящимся под угрозой.
В частности, согласно обновленному официальному переводу, правильное название Хартии – Европейская хартия региональных или миноритарных языков. Также установлено, что в Украине положения Хартии будут применяться к следующим языкам:
- белорусский;
- болгарский;
- гагаузский;
- крымскотатарский;
- новогреческий;
- немецкий;
- польский;
- румынский;
- словацкий;
- венгерский;
- чешский;
- иврит.
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Аж на гімно зійшов з єрмаком, поки не здав спецоперацію України, самозванному!!! А тут, про московський ізик доповідає, а у самого, аж сльози на очах… Оманщину жалко…
А ху"лу варто вигукутнути троєкратноє Уа!
російська влада (зокрема Володимир Путін) категорично відмовляється вважати росіян в Україні «національною меншиною».
Ідеологія «одного народу»: У своїх статтях та виступах Путін неодноразово стверджував, що українці та росіяни - це «один народ», «єдине ціле». З цієї логіки, росіяни в Україні не можуть бути меншиною, адже Кремль розглядає Україну як частину так званого «історичного простору Росії».
Зміна ідеологічної парадигми країни від україно-консервативної до ліберально гуманістичної.
Якщо Порошенко казав, що головне - державні символи, такі як мова, віра, прапор, то Зеленський зазначив, що це вже другорядне, а головне - людина та її бажання.https://www.bbc.com/ukrainian/features-50973539#end-of-recommendations
Зеленський так остаточно зруйнував мости між ним і 30% населення, які не бажають миру за рахунок поступок і для яких мова і прапор мають значення. Тобто він знищив зв'язок з тими пасіонаріями, які п'ять років намагалися захищати країну.
Піднявши питання мови та національної ідентичності, Зеленський ще більше розколов суспільство.
Якщо говорити спрощено, то він сказав: не важлива символіка, а важливий "холодильник", щоб вам було, що їсти. А яка тут буде країна - Україна, Росія, "Новоросія" - то вже не так важливо.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50973539
38 років мені. Ходив в російськомовну школу - самі лише проблеми були з нею.
Чекав цього рішення певно років з 18. Нарешті це визріло і ніякий підкацапник не сміє рявкнути
І з жітєлямі Криму та Донбасу окупованих домовились "на берегу". Або Україна, або голод, холод і безбензиння. І якщо расії дамо ***** і вона не лізтиме, то років за 20-30 проблеми русскагаварящіх там майже не буде.
Міст, звісно, має бути демонтовано.
Що не кажіть, добре бути порноактором, котрий приймає в усіх позах з усіх боків аби лише в долоні плескали й всілякі рейтинги довіри піднімались.