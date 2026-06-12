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Новости Русский язык в Украине
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Русский язык больше не защищен в Украине Европейской хартией: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский

12 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, лишающий русский язык защиты Европейской хартии региональных или меньшинственных языков в Украине.

Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали

В частности, русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии.

"Президент Украины подписал Закон №4699-IX — важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств... Это справедливое и закономерное решение. Украина защищает государственный язык, уважает языковое и культурное многообразие и лишает российское имперское влияние привилегий, которыми оно годами злоупотребляло. Это решение — о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины", — заявил он.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин.

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Больше контекста

  • Напомним, в 2025 году Верховная Рада исключила русский язык из текста Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

В описании законопроекта №14 120 говорилось, что русский язык на сегодняшний день в Украине вследствие своего господства на протяжении нескольких веков остается наиболее употребительным языком национальных меньшинств и нет оснований считать его находящимся под угрозой.

В частности, согласно обновленному официальному переводу, правильное название Хартии – Европейская хартия региональных или миноритарных языков. Также установлено, что в Украине положения Хартии будут применяться к следующим языкам:

  • белорусский;
  • болгарский;
  • гагаузский;
  • крымскотатарский;
  • новогреческий;
  • немецкий;
  • польский;
  • румынский;
  • словацкий;
  • венгерский;
  • чешский;
  • иврит.

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Автор: 

закон (3116) Зеленский Владимир (24490) язык (3668) русский язык (601)
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Топ комментарии
+4
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12.06.2026 20:30 Ответить
+3
Зараз кремлівська сумна коняка нікотином вдавиться. ))))
А ху"лу варто вигукутнути троєкратноє Уа!
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12.06.2026 20:35 Ответить
+2
Як на мене, захисту потребують тільки мови, народи яких проживають на території України і не мають своїх державних утворень за її межами. Тобто гагаузька і кримськотатарська, решта - кринжовий популізм.
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12.06.2026 20:40 Ответить
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12.06.2026 20:30 Ответить
Правильніше буде мокшва, але так теж нічого
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12.06.2026 21:00 Ответить
Так зеленський клопотався та переймався і за вагнерівців з беркутньою!!
Аж на гімно зійшов з єрмаком, поки не здав спецоперацію України, самозванному!!! А тут, про московський ізик доповідає, а у самого, аж сльози на очах… Оманщину жалко…
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12.06.2026 21:11 Ответить
А тепер ще і московський сатанат придушити. Слабо?
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12.06.2026 20:31 Ответить
Є тут спеціалісти з психіатрії? Для чого , з якою метою, українцю за походженням і громадянством в Україні потрібна у використанні з іншим українцем російська мова?
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12.06.2026 20:32 Ответить
Зараз кремлівська сумна коняка нікотином вдавиться. ))))
А ху"лу варто вигукутнути троєкратноє Уа!
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12.06.2026 20:35 Ответить
А росіяни з їх росіянською мовою ніколи й не вважали себе в Україні національною меншиною -
російська влада (зокрема Володимир Путін) категорично відмовляється вважати росіян в Україні «національною меншиною».
Ідеологія «одного народу»: У своїх статтях та виступах Путін неодноразово стверджував, що українці та росіяни - це «один народ», «єдине ціле». З цієї логіки, росіяни в Україні не можуть бути меншиною, адже Кремль розглядає Україну як частину так званого «історичного простору Росії».
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12.06.2026 20:40 Ответить
А з Конституції коли будемо прибирати захист російської мови? а корінний народ в Україні один - український.
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12.06.2026 20:35 Ответить
В Украине где - то говорят на иврите кроме Банковой?
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12.06.2026 20:36 Ответить
Що за незрозумілі каракулі Ви написали?
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12.06.2026 20:59 Ответить
Як на мене, захисту потребують тільки мови, народи яких проживають на території України і не мають своїх державних утворень за її межами. Тобто гагаузька і кримськотатарська, решта - кринжовий популізм.
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12.06.2026 20:40 Ответить
Зеленський, 2019 рік.

Зміна ідеологічної парадигми країни від україно-консервативної до ліберально гуманістичної.
Якщо Порошенко казав, що головне - державні символи, такі як мова, віра, прапор, то Зеленський зазначив, що це вже другорядне, а головне - людина та її бажання.https://www.bbc.com/ukrainian/features-50973539#end-of-recommendations

Зеленський так остаточно зруйнував мости між ним і 30% населення, які не бажають миру за рахунок поступок і для яких мова і прапор мають значення. Тобто він знищив зв'язок з тими пасіонаріями, які п'ять років намагалися захищати країну.

Піднявши питання мови та національної ідентичності, Зеленський ще більше розколов суспільство.

Якщо говорити спрощено, то він сказав: не важлива символіка, а важливий "холодильник", щоб вам було, що їсти. А яка тут буде країна - Україна, Росія, "Новоросія" - то вже не так важливо.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-50973539
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12.06.2026 20:41 Ответить
Нарешті!!!
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12.06.2026 20:46 Ответить
Правильно, треба підігрувати російській пропаганді про "ущємлєнія рассєйскава язика", бо там якраз підтримка війни падає.
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12.06.2026 20:46 Ответить
Наконецто, скажу даже по-русски я!

38 років мені. Ходив в російськомовну школу - самі лише проблеми були з нею.

Чекав цього рішення певно років з 18. Нарешті це визріло і ніякий підкацапник не сміє рявкнути

І з жітєлямі Криму та Донбасу окупованих домовились "на берегу". Або Україна, або голод, холод і безбензиння. І якщо расії дамо ***** і вона не лізтиме, то років за 20-30 проблеми русскагаварящіх там майже не буде.

Міст, звісно, має бути демонтовано.
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12.06.2026 20:54 Ответить
Як бачите, раніше добре продавалося малоросійство типу "какайа разніца", зараз український патріотизм.

Що не кажіть, добре бути порноактором, котрий приймає в усіх позах з усіх боків аби лише в долоні плескали й всілякі рейтинги довіри піднімались.
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12.06.2026 20:59 Ответить
А нічого позитивного не бачите?
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12.06.2026 21:12 Ответить
хароший закон ...
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12.06.2026 21:11 Ответить
 
 