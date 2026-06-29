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Новости Яхта Путина
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"Суперяхта Путина" следует у побережья Дании в сопровождении российских военных кораблей, — СМИ

Яхта Путина замечена у берегов Дании

Суперъяхту "Graceful" ("Косатка"), которую связывают с диктатором РФ Владимиром Путиным, заметили у побережья Дании в сопровождении двух российских военных кораблей.

Об этом пишет местное издание DR со ссылкой на мониторинговые платформы судоходных перевозок, передает Цензор.НЕТ.

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Суперъяхта проплыла по датским водам в ночь на 29 июня, в полночь прошла через пролив Большой Бельт, утром прошла мимо Анхольта и должна обогнуть город Скаген. Ее сопровождают военный эсминец и еще один российский патрульный корабль.

Яхта Путина замечена у берегов Дании

Подробнее о "суперяхте Путина"

Яхта Graceful ("Грациозная"), она же "Костака", имеет длину более 80 метров и ширину 20 метров. Forbes писал, что она стоит 119 миллионов долларов. 

  • По данным СМИ, по крайней мере с 30 августа 2022 года, после вторжения РФ в Украину, транспондер яхты был выключен. В то время судно переместили, его видели в Санкт-Петербурге в Балтийском море.

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Наблюдение за яхтой продолжается

За движением конвоя с 9 утра воскресенья поочередно следят Военно-морские силы Дании и береговая охрана Германии.

Сейчас за российской группой судов следует датский патрульный корабль P521 Freja.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яхта миллиардера Мордашова под российским флагом прошла через Ормузский пролив, — ВВС. ФОТО

Автор: 

Дания (711) путин владимир (32663) россия (98106) яхта (80)
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Топ комментарии
+11
Де Magura? чи SeaBaby?
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29.06.2026 19:17 Ответить
+9
Богдан Орлик: чому б і ні?! Як що яхта належить *****, ворогові українського народу?! Уяви,яхта належить Адольфу Шикльгруберу,то що потрібно було б зупинитися???!!!
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29.06.2026 19:24 Ответить
+7
Звісно будемо. Хороший москвит - мертвий московит.
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29.06.2026 19:20 Ответить

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