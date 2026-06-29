"Суперяхта Путина" следует у побережья Дании в сопровождении российских военных кораблей, — СМИ
Суперъяхту "Graceful" ("Косатка"), которую связывают с диктатором РФ Владимиром Путиным, заметили у побережья Дании в сопровождении двух российских военных кораблей.
Об этом пишет местное издание DR со ссылкой на мониторинговые платформы судоходных перевозок, передает Цензор.НЕТ.
Суперъяхта проплыла по датским водам в ночь на 29 июня, в полночь прошла через пролив Большой Бельт, утром прошла мимо Анхольта и должна обогнуть город Скаген. Ее сопровождают военный эсминец и еще один российский патрульный корабль.
Подробнее о "суперяхте Путина"
Яхта Graceful ("Грациозная"), она же "Костака", имеет длину более 80 метров и ширину 20 метров. Forbes писал, что она стоит 119 миллионов долларов.
- По данным СМИ, по крайней мере с 30 августа 2022 года, после вторжения РФ в Украину, транспондер яхты был выключен. В то время судно переместили, его видели в Санкт-Петербурге в Балтийском море.
Наблюдение за яхтой продолжается
За движением конвоя с 9 утра воскресенья поочередно следят Военно-морские силы Дании и береговая охрана Германии.
Сейчас за российской группой судов следует датский патрульный корабль P521 Freja.
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