"Суперяхта Путина" следует у побережья Дании в сопровождении российских военных кораблей, — СМИ

Суперъяхту "Graceful" ("Косатка"), которую связывают с диктатором РФ Владимиром Путиным, заметили у побережья Дании в сопровождении двух российских военных кораблей.

Об этом пишет местное издание DR со ссылкой на мониторинговые платформы судоходных перевозок, передает Цензор.НЕТ.

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Суперъяхта проплыла по датским водам в ночь на 29 июня, в полночь прошла через пролив Большой Бельт, утром прошла мимо Анхольта и должна обогнуть город Скаген. Ее сопровождают военный эсминец и еще один российский патрульный корабль.

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Яхта Graceful ("Грациозная"), она же "Костака", имеет длину более 80 метров и ширину 20 метров. Forbes писал, что она стоит 119 миллионов долларов.

По данным СМИ, по крайней мере с 30 августа 2022 года, после вторжения РФ в Украину, транспондер яхты был выключен. В то время судно переместили, его видели в Санкт-Петербурге в Балтийском море.

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Наблюдение за яхтой продолжается

За движением конвоя с 9 утра воскресенья поочередно следят Военно-морские силы Дании и береговая охрана Германии.

Сейчас за российской группой судов следует датский патрульный корабль P521 Freja.

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