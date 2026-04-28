Яхта миллиардера Мордашова под российским флагом прошла через Ормузский пролив, - ВВС. ФОТО

142-метровая суперъяхта Nord под российским флагом, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову, смогла пройти через Ормузский пролив, несмотря на блокировку. Она стала одним из немногих частных судов, которым удалось пересечь этот морской маршрут за последние несколько месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Детали маршрута

Издание напоминает, что яхта Мордашова, на которого распространяются санкции, отправилась из Дубая в Маскат (Оман) в минувшие выходные.

Яхта Мордашова

Мордашов, имеющий тесные связи с диктатором РФ Владимиром Путиным, не указан в качестве официального владельца роскошной яхты. Однако записи Nord указывают на то, что в 2022 году она была зарегистрирована на фирму, принадлежащую его жене.

Также отмечается, что яхта вышла из Дубая в пятницу вечером и прибыла в Аль-Мудж, пристань для яхт в столице Омана, в воскресенье утром.

Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

  • Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

+23
Схоже у американців закінчились не лише Петріоти і Томагавки, а й морські міни, торпеди і здоровий глузд.
показать весь комментарий
28.04.2026 08:41 Ответить
+14
Америка під трамроном це всесвітнє ганьбище! Як ця нація так довго терпить купку кончених ідіотів начолі???
показать весь комментарий
28.04.2026 08:46 Ответить
+11
А шо такоє, трампуша?
показать весь комментарий
28.04.2026 08:39 Ответить
ітс бютіфул френд валодья
показать весь комментарий
28.04.2026 08:43 Ответить
Брацкій парахот...
показать весь комментарий
28.04.2026 08:44 Ответить
Русня демонструє, кто в домє хозяін.
показать весь комментарий
28.04.2026 08:45 Ответить
русня кацапня
показать весь комментарий
28.04.2026 08:57 Ответить
Ці американці ще б собі напівграмотного стендапера президентом вибрали💩
показать весь комментарий
28.04.2026 08:53 Ответить
Зранку 6 січня 2021 р.Дональд Трамп особисто з трибуни неподалік Білого дому закликав своїх прихильників, що з'їхалися з далеких штатів, «врятувати» країну та «битися за Трампа»,їх нічого невчить оберіть ТРУМПА на вічне царювання ось де ваша демократія в д...
показать весь комментарий
28.04.2026 18:37 Ответить
Чекають ці мордашові на морські дрони від зеленського і умерова??
Чи єрмак з татаровим, їм у рота насцяли??
- Не вашого розуму, ця справа??….
показать весь комментарий
28.04.2026 08:46 Ответить
Ну, в що робити якщо ху...ло наказало що першим, що другим.
показать весь комментарий
28.04.2026 08:46 Ответить
Цікаво - а скільки "Магур" можна розмістить на борту того тральщика, який, з українським екіпажем, відправиться на розблокування Ормузької протоки?
показать весь комментарий
28.04.2026 08:52 Ответить
Может они ее с эсминцем перепутали.
показать весь комментарий
28.04.2026 08:58 Ответить
Бабло перемогло зло!
показать весь комментарий
28.04.2026 09:00 Ответить
"врагу нє сдаєтся гордий мільйярд,
пощади откат нє жєлаєт !"
показать весь комментарий
28.04.2026 09:07 Ответить
Так торжественно про это сообщают,как будто это родные всем украинцам яхты ахметки и чука там проплыли.
показать весь комментарий
28.04.2026 09:08 Ответить
з американських кораблів
пролунав почесний салют??
показать весь комментарий
28.04.2026 09:12 Ответить
Поки іран підтримує Сосія, іранський режим не піде на жодні поступки. Нажаль владу в сша захопили дауни і зрадники які цього не розуміють
показать весь комментарий
28.04.2026 09:14 Ответить
Упевнений що там пропливає сотні яхт в день. Тому що блокувати їх ніякого сенсу немає. У західних журналістів хвора емоційна залежність від кацапів. Пройшов ну і що. Кому це на*** цікаво крім них.
показать весь комментарий
28.04.2026 09:20 Ответить
ПропливалО.
показать весь комментарий
28.04.2026 11:20 Ответить
терористи пропустили терориста під терористичним прапором..нічого дивного
показать весь комментарий
28.04.2026 09:22 Ответить
Площадок просто ховає свою яхту, бо видно немає безпечної гавані для зграї пацана з пітерської підворітні.
показать весь комментарий
28.04.2026 09:38 Ответить
Гроші, нажиті нечесною працею керують цим світом.
показать весь комментарий
28.04.2026 09:41 Ответить
Видання нагадує, що яхта Мордашова, на якого поширюються санкції, вирушила з Дубая до Маскату (Оман) минулими вихідними. "зепоцріот" не даром в тих краях з пропавшим умєровим "тусується" рашистська агентура в цих краях, як в себе вдома ...
показать весь комментарий
28.04.2026 10:24 Ответить
китай провел свои танкера
русня провела свою яхту

трамп-цирк на дроти
показать весь комментарий
28.04.2026 22:22 Ответить
 
 