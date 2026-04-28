Яхта миллиардера Мордашова под российским флагом прошла через Ормузский пролив, - ВВС. ФОТО

142-метровая суперъяхта Nord под российским флагом, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову, смогла пройти через Ормузский пролив, несмотря на блокировку. Она стала одним из немногих частных судов, которым удалось пересечь этот морской маршрут за последние несколько месяцев.

Детали маршрута

Издание напоминает, что яхта Мордашова, на которого распространяются санкции, отправилась из Дубая в Маскат (Оман) в минувшие выходные.

Мордашов, имеющий тесные связи с диктатором РФ Владимиром Путиным, не указан в качестве официального владельца роскошной яхты. Однако записи Nord указывают на то, что в 2022 году она была зарегистрирована на фирму, принадлежащую его жене.

Также отмечается, что яхта вышла из Дубая в пятницу вечером и прибыла в Аль-Мудж, пристань для яхт в столице Омана, в воскресенье утром.

Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

