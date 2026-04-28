Яхта мільярдера Мордашова під російським прапором пройшла через Ормузьку протоку, - ВВС. ФОТО

142-метрова супер'яхта Nord під російським прапором, що належить російському мільярдеру Олексію Мордашову, змогла пройти через Ормузьку протоку, незважаючи на блокування. Вона стала одним із небагатьох приватних суден, яким вдалося перетнути цей морський маршрут за останні кілька місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Деталі маршруту

Видання нагадує, що яхта Мордашова, на якого поширюються санкції, вирушила з Дубая до Маскату (Оман) минулими вихідними.

Яхта мордашова

Мордашов, який має тісні зв'язки з диктатором РФ Володимиром Путіним, не вказаний як офіційний власник розкішного човна. Однак, записи Nord вказують на те, що у 2022 році він був зареєстрований на фірму, що належить його дружині.

Також зазначається, що яхта вирушили з Дубая в п'ятницю ввечері та прибула до Аль-Мудж, пристані для яхт у столиці Оману, в неділю вранці.

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

  • До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

Топ коментарі
+23
Схоже у американців закінчились не лише Петріоти і Томагавки, а й морські міни, торпеди і здоровий глузд.
28.04.2026 08:41 Відповісти
+15
Америка під трамроном це всесвітнє ганьбище! Як ця нація так довго терпить купку кончених ідіотів начолі???
28.04.2026 08:46 Відповісти
+11
А шо такоє, трампуша?
28.04.2026 08:39 Відповісти
А шо такоє, трампуша?
28.04.2026 08:39 Відповісти
ітс бютіфул френд валодья
28.04.2026 08:43 Відповісти
Брацкій парахот...
28.04.2026 08:44 Відповісти
Схоже у американців закінчились не лише Петріоти і Томагавки, а й морські міни, торпеди і здоровий глузд.
28.04.2026 08:41 Відповісти
Русня демонструє, кто в домє хозяін.
28.04.2026 08:45 Відповісти
русня кацапня
28.04.2026 08:57 Відповісти
Америка під трамроном це всесвітнє ганьбище! Як ця нація так довго терпить купку кончених ідіотів начолі???
28.04.2026 08:46 Відповісти
Ці американці ще б собі напівграмотного стендапера президентом вибрали💩
28.04.2026 08:53 Відповісти
Зранку 6 січня 2021 р.Дональд Трамп особисто з трибуни неподалік Білого дому закликав своїх прихильників, що з'їхалися з далеких штатів, «врятувати» країну та «битися за Трампа»,їх нічого невчить оберіть ТРУМПА на вічне царювання ось де ваша демократія в д...
28.04.2026 18:37 Відповісти
Чекають ці мордашові на морські дрони від зеленського і умерова??
Чи єрмак з татаровим, їм у рота насцяли??
- Не вашого розуму, ця справа??….
28.04.2026 08:46 Відповісти
Ну, в що робити якщо ху...ло наказало що першим, що другим.
28.04.2026 08:46 Відповісти
Цікаво - а скільки "Магур" можна розмістить на борту того тральщика, який, з українським екіпажем, відправиться на розблокування Ормузької протоки?
28.04.2026 08:52 Відповісти
Це як сумний анекдот про програмістів.
Скільки програмістів потрібно для заміни однієї лампочки? Правильна відповідь - жодного: проблема в апаратній частині.
28.04.2026 08:58 Відповісти
...............
Відкрий тему "Крайній сектор" - я там "живий анекдот" описав, який стався зі мною, минулого тижня. Якраз про комп'ютер. (допис - на останній сторінці)
28.04.2026 09:02 Відповісти
А можна посилання? То я не в темі щодо "тем".
28.04.2026 09:04 Відповісти
Авторські теми на Цензорі". "Цензор. НЕТ. "Крайній сектор". Там, в основному, спілкуються колишні фронтовики.
Можеш там знайти і мою - "Ватра". Я її відкрив, для любителів практичної кулінарії, після наполегливих прохань людини, яка зараз бігає за мною , по форуму, і кидається лайном. Бо я його розкритикував за пияцтво на форумі...
28.04.2026 09:11 Відповісти
КРАЙНІЙ СЕКТОР
Це?
28.04.2026 10:15 Відповісти
Він самий!...
28.04.2026 10:24 Відповісти
Может они ее с эсминцем перепутали.
28.04.2026 08:58 Відповісти
Бабло перемогло зло!
28.04.2026 09:00 Відповісти
"врагу нє сдаєтся гордий мільйярд,
пощади откат нє жєлаєт !"
28.04.2026 09:07 Відповісти
Так торжественно про это сообщают,как будто это родные всем украинцам яхты ахметки и чука там проплыли.
28.04.2026 09:08 Відповісти
з американських кораблів
пролунав почесний салют??
28.04.2026 09:12 Відповісти
Поки іран підтримує Сосія, іранський режим не піде на жодні поступки. Нажаль владу в сша захопили дауни і зрадники які цього не розуміють
28.04.2026 09:14 Відповісти
Упевнений що там пропливає сотні яхт в день. Тому що блокувати їх ніякого сенсу немає. У західних журналістів хвора емоційна залежність від кацапів. Пройшов ну і що. Кому це на*** цікаво крім них.
28.04.2026 09:20 Відповісти
ПропливалО.
28.04.2026 11:20 Відповісти
терористи пропустили терориста під терористичним прапором..нічого дивного
28.04.2026 09:22 Відповісти
Площадок просто ховає свою яхту, бо видно немає безпечної гавані для зграї пацана з пітерської підворітні.
28.04.2026 09:38 Відповісти
Гроші, нажиті нечесною працею керують цим світом.
28.04.2026 09:41 Відповісти
Видання нагадує, що яхта Мордашова, на якого поширюються санкції, вирушила з Дубая до Маскату (Оман) минулими вихідними. "зепоцріот" не даром в тих краях з пропавшим умєровим "тусується" рашистська агентура в цих краях, як в себе вдома ...
28.04.2026 10:24 Відповісти
китай провел свои танкера
русня провела свою яхту

трамп-цирк на дроти
28.04.2026 22:22 Відповісти
І ніяка міна, ****, не спрацювала.
29.04.2026 06:56 Відповісти
 
 