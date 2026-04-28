Яхта мільярдера Мордашова під російським прапором пройшла через Ормузьку протоку, - ВВС. ФОТО

142-метрова супер'яхта Nord під російським прапором, що належить російському мільярдеру Олексію Мордашову, змогла пройти через Ормузьку протоку, незважаючи на блокування. Вона стала одним із небагатьох приватних суден, яким вдалося перетнути цей морський маршрут за останні кілька місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Деталі маршруту

Видання нагадує, що яхта Мордашова, на якого поширюються санкції, вирушила з Дубая до Маскату (Оман) минулими вихідними.

Мордашов, який має тісні зв'язки з диктатором РФ Володимиром Путіним, не вказаний як офіційний власник розкішного човна. Однак, записи Nord вказують на те, що у 2022 році він був зареєстрований на фірму, що належить його дружині.

Також зазначається, що яхта вирушили з Дубая в п'ятницю ввечері та прибула до Аль-Мудж, пристані для яхт у столиці Оману, в неділю вранці.

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

