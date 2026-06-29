УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9190 відвідувачів онлайн
Новини Яхта Путіна
3 650 24

"Супер’яхта Путіна" прямує біля узбережжя Данії у супроводі російських військових кораблів, - ЗМІ

Яхта Путіна помічена біля берегів Данії

Супер'яхту Graceful (Kosatka), яку пов’язують із диктатором РФ Володимиром Путіним, помітили біля узбережжя Данії в супроводі двох російських військових суден.

Про це пише місцеве видання DR із посиланням на моніторингові платформи судноплавних перевезень, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Супер'яхта пропливла данськими водами у ніч проти 29 червня, опівночі пройшла через протоку Великий Бельт, вранці пройшла повз Анхольт і має обійти місто Скаген. Її супроводжують військовий есмінець та ще один російський патрульний корабель.

Яхта Путіна помічена біля берегів Данії

Більше про "супер'яхту Путіна"

Яхта Graceful ("Граціозна"), вона ж "Костака" має понад 80 метрів завдовшки та 20 метрів завширшки. Forbes писав, що вона коштує 119 мільйонів доларів. 

  • За даними медіа, щонайменше з 30 серпня 2022 року, після вторгнення РФ в Україну, транспондер яхти був вимкнений. У той час корабель перемістили, його бачили в Санкт-Петербурзі в Балтійському морі.

Читайте також: Росіянин сидить поночі в автомобілі у черзі до АЗС: "Кризиса нет", - твердо и четко сказал сегодня наш великий президент". ВIДЕО

Стеження за яхтою продовжується

За рухом конвою ще з 9 ранку неділі по черзі стежать Військово-морські сили Данії та берегова охорона Німеччини.

Зараз за російською групою суден слідує данський патрульний корабель P521 Freja.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яхта мільярдера Мордашова під російським прапором пройшла через Ормузьку протоку, - ВВС. ФОТО

Автор: 

Данія (920) путін володимир (25551) росія (70652) яхта (159)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Де Magura? чи SeaBaby?
показати весь коментар
29.06.2026 19:17 Відповісти
+15
Богдан Орлик: чому б і ні?! Як що яхта належить *****, ворогові українського народу?! Уяви,яхта належить Адольфу Шикльгруберу,то що потрібно було б зупинитися???!!!
показати весь коментар
29.06.2026 19:24 Відповісти
+10
Звісно будемо. Хороший москвит - мертвий московит.
показати весь коментар
29.06.2026 19:20 Відповісти

Завантаження...

 
 