"Супер’яхта Путіна" прямує біля узбережжя Данії у супроводі російських військових кораблів, - ЗМІ

Супер'яхту Graceful (Kosatka), яку пов’язують із диктатором РФ Володимиром Путіним, помітили біля узбережжя Данії в супроводі двох російських військових суден.

Про це пише місцеве видання DR із посиланням на моніторингові платформи судноплавних перевезень, передає Цензор.НЕТ.

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Супер'яхта пропливла данськими водами у ніч проти 29 червня, опівночі пройшла через протоку Великий Бельт, вранці пройшла повз Анхольт і має обійти місто Скаген. Її супроводжують військовий есмінець та ще один російський патрульний корабель.

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Яхта Graceful ("Граціозна"), вона ж "Костака" має понад 80 метрів завдовшки та 20 метрів завширшки. Forbes писав, що вона коштує 119 мільйонів доларів.

За даними медіа, щонайменше з 30 серпня 2022 року, після вторгнення РФ в Україну, транспондер яхти був вимкнений. У той час корабель перемістили, його бачили в Санкт-Петербурзі в Балтійському морі.

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Стеження за яхтою продовжується

За рухом конвою ще з 9 ранку неділі по черзі стежать Військово-морські сили Данії та берегова охорона Німеччини.

Зараз за російською групою суден слідує данський патрульний корабель P521 Freja.

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