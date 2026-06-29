"Супер’яхта Путіна" прямує біля узбережжя Данії у супроводі російських військових кораблів, - ЗМІ
Супер'яхту Graceful (Kosatka), яку пов’язують із диктатором РФ Володимиром Путіним, помітили біля узбережжя Данії в супроводі двох російських військових суден.
Про це пише місцеве видання DR із посиланням на моніторингові платформи судноплавних перевезень, передає Цензор.НЕТ.
Супер'яхта пропливла данськими водами у ніч проти 29 червня, опівночі пройшла через протоку Великий Бельт, вранці пройшла повз Анхольт і має обійти місто Скаген. Її супроводжують військовий есмінець та ще один російський патрульний корабель.
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Яхта Graceful ("Граціозна"), вона ж "Костака" має понад 80 метрів завдовшки та 20 метрів завширшки. Forbes писав, що вона коштує 119 мільйонів доларів.
- За даними медіа, щонайменше з 30 серпня 2022 року, після вторгнення РФ в Україну, транспондер яхти був вимкнений. У той час корабель перемістили, його бачили в Санкт-Петербурзі в Балтійському морі.
Стеження за яхтою продовжується
За рухом конвою ще з 9 ранку неділі по черзі стежать Військово-морські сили Данії та берегова охорона Німеччини.
Зараз за російською групою суден слідує данський патрульний корабель P521 Freja.
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