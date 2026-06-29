Новый план Путина: убийцы и похитители наших детей становятся элитой России? // Без цензуры. ВИДЕО

На съезде "Единой России" диктатор Владимир Путин фактически обозначил новую политическую архитектуру РФ: война против Украины не заканчивается, а становится главным ресурсом для сохранения его власти.

Кремль делает ставку на так называемых "героев СВО" — людей с боевым опытом войны против Украины, которых теперь будут продвигать в депутаты, администрации и новые российские элиты.

Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, почему появление военных преступников в политической системе РФ представляет собой долгосрочную угрозу для Украины, как топливный кризис и удары по российским НПЗ влияют на внутреннюю ситуацию в России, почему Кремль вновь называет Запад главным врагом и почему украинцам не стоит питать иллюзий относительно "новой" России после Путина.

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