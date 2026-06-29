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Новий план Путіна: убивці та крадії наших дітей стають елітою Росії?// Без цензури. ВIДЕО

На з’їзді "Єдиної Росії" диктатор Володимир Путін фактично окреслив нову політичну архітектуру РФ: війна проти України не завершується, а стає головним ресурсом збереження його влади.

Кремль робить ставку на так званих "героїв СВО" — людей із бойовим досвідом війни проти України, яких тепер просуватимуть у депутати, адміністрації та нові російські еліти.

Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, чому поява воєнних злочинців у політичній системі РФ є довгостроковою загрозою для України, як паливна криза й удари по російських НПЗ впливають на внутрішню ситуацію в Росії, чому Кремль знову називає Захід головним ворогом і чому українцям не варто мати ілюзій щодо "нової" Росії після Путіна.

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Автор: 

нафта (6647) путін володимир (25551) Данилюк-Ярмолаєва Марина (470) Удари по РФ (1070)
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