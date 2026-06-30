Украинская теннисистка Даяна Ястремская преодолела первый круг Уимблдонского турнира-2026
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг Уимблдонского турнира 2026 года, входящего в серию Grand Slam.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Волевая победа Ястремской на старте Уимблдона
В первом раунде соревнований Ястремская одержала победу над японской теннисисткой Аой Ито со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:5.
Украинка уступала в решающем сете 3:5, но смогла выиграть четыре гейма подряд и отыграть четыре матчбола.
Далее соперницей украинки станет испанская теннисистка Джессика Боусас Манейро.
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