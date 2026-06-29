После серии побед и поражения от Болгарии волейбольная сборная Украины занимает 5-е место по итогам второй недели Лиги наций

Мужская сборная Украины по волейболу завершила вторую неделю Лиги наций на пятом месте после серии побед и поражения от Болгарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Серия побед и поражение в заключительном матче недели

Накануне Украина провела успешные матчи второй недели в Любляне. Наши волейболистыобыграли Бразилию со счетом 3:1, одолели действующих чемпионов мира Италию - 3:0 и победили Канаду - 3:1.

В то же время в заключительном матче второй недели украинцы уступили Болгарии со счётом 1:3.

Турнирная таблица мужской волейбольной Лиги наций 2026 года на данный момент выглядит следующим образом:

Следующий матч против Ирана и пауза перед третьей неделей

Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет против Ирана. Матч состоится 15 июля в 17:30.

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