Украина обыграла Канаду: 3-я победа за три дня в волейбольной Лиге наций

Сегодня, 26 июня, состоялся седьмой матч мужской сборной Украины по волейболу в рамках Лиги наций. Украинская команда в напряжённом противостоянии обыграла сборную Канады со счётом 3:1, одержав третью победу подряд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Благодаря победе над Канадой Украина вышла на историческое промежуточное первое место в Лиге наций с пятью победами и 16 очками в активе.

Напомним, что вчера, 25 июня, сборная Украины провела шестой матч турнира и впервые в своей истории обыграла действующих чемпионов мира — сборную Италии.

А днём ранее — 24 июня — сборная Украины обыграла сборную Бразилии.

Турнирная таблица







Следующим соперником сборной Украины станет Болгария в воскресенье, 28 июня, в 14:00.

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