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Україна переграла Канаду: 3 перемога за три дні у волейбольній Лізі Націй
Сьогодні, 26 червня, відбувся сьомий матч чоловічої збірної України з волейболу в рамках Ліги націй. Українська команда у важкому протистоянні здолала збірну Канади з рахунком 3:1, вигравши третій матч поспіль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Завдяки перемозі над Канадою Україна вийшла на історичне проміжне перше місце Ліги націй з п'ятьма перемогами та 16 очками в активі.
Нагадаємо, що вчора 25 червня збірна України провела шостий матч турніру та вперше у своїй історії обіграла чинних чемпіонів світу — команду Італії.
А днем раніше - 24 червня збірна України обіграла команду Бразилії.
Турнірна таблиця
Наступним суперником збірної України стане Болгарія в неділю, 28 червня, о 14:00.
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