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Новини Ліга націй з волейболу
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Україна переграла Канаду: 3 перемога за три дні у волейбольній Лізі Націй

збірна по волейболу

Сьогодні, 26 червня, відбувся сьомий матч чоловічої збірної України з волейболу в рамках Ліги націй. Українська команда у важкому протистоянні здолала збірну Канади з рахунком 3:1, вигравши третій матч поспіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Завдяки перемозі над Канадою Україна вийшла на історичне проміжне перше місце Ліги націй з п'ятьма перемогами та 16 очками в активі.

Нагадаємо, що вчора 25 червня збірна України провела шостий матч турніру та вперше у своїй історії обіграла чинних чемпіонів світу — команду Італії.

А днем раніше - 24 червня збірна України обіграла команду Бразилії.

Турнірна таблиця 

результати

Наступним суперником збірної України стане Болгарія в неділю, 28 червня, о 14:00.

Читайте також: Волейбольна збірна України після перемоги над Бразилією розгромила і чемпіонів світу - Італію

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