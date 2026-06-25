Волейбольна збірна України після перемоги над Бразилією розгромила і чемпіонів світу - Італію

Чоловіча збірна України з волейболу продовжує перемагати у сезоні Ліги націй.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Історична перемога над чемпіонами світу

Збірна України провела шостий матч турніру та вперше у своїй історії обіграла чинних чемпіонів світу — команду Італії. Поєдинок відбувся 25 червня у словенській Любляні та завершився з рахунком 3:0.

Перший сет пройшов у рівній боротьбі. Команди грали очко в очко, а вирішальні моменти визначили переможця партії. Українці частіше ризикували на подачі, що принесло результат наприкінці. Важливий епізод стався після потужної подачі Юрія Семенюка, коли суперник припустився помилки, а Владислав Щуров реалізував шанс — 25:23.

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Повна перевага у наступних сетах

У другому сеті збірна України діяла значно впевненіше. Команда одразу створила відрив 10:5 і зберігала перевагу до завершення партії. Українці контролювали гру та не дозволили супернику скоротити відставання — 25:19.

Третій сет став демонстрацією сили української команди. Вже на старті вдалося повести у рахунку 4:2, а згодом перевага лише зростала. Українці домінували в атаці та на блоці, вигравали ключові розіграші та довели матч до впевненої перемоги — 25:17.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали Дмитро Янчук та Олег Плотницький, які набрали по 14 очок. Ще 13 балів додав Василь Тупчій.

Матч відбувся у рамках другого ігрового тижня Ліги націй. Україна — Італія — 3:0 (25:23, 25:19, 25:17).

Чоловіча збірна України з волейболу після перемоги над Італією перемістилася на третє місце в турнірній таблиці Ліги націй 2026.

Наступний поєдинок збірна України проведе 26 червня проти команди Канади. Початок зустрічі — о 17:30 за київським часом.