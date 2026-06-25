Волейбольная сборная Украины после победы над Бразилией разгромила и чемпионов мира — Италию

Мужская сборная Украины по волейболу продолжает побеждать в сезоне Лиги наций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Историческая победа над чемпионами мира

Сборная Украины провела шестой матч турнира и впервые в своей истории обыграла действующих чемпионов мира — сборную Италии. Поединок состоялся 25 июня в словенской Любляне и завершился со счетом 3:0.

Первый сет прошел в равной борьбе. Команды играли очко в очко, а решающие моменты определили победителя партии. Украинцы чаще рисковали на подаче, что в итоге принесло результат. Важный эпизод произошел после мощной подачи Юрия Семенюка, когда соперник допустил ошибку, а Владислав Щуров реализовал шанс — 25:23.

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Полное преимущество в следующих сетах

Во втором сете сборная Украины действовала гораздо увереннее. Команда сразу же создала отрыв 10:5 и сохраняла преимущество до конца партии. Украинцы контролировали игру и не позволили сопернику сократить отставание — 25:19.

Третий сет стал демонстрацией силы украинской команды. Уже на старте удалось выйти вперед со счётом 4:2, а впоследствии преимущество только увеличивалось. Украинцы доминировали в атаке и на блоке, выигрывали ключевые розыгрыши и довели матч до уверенной победы — 25:17.

Самыми результативными игроками матча стали Дмитрий Янчук и Олег Плотницкий, набравшие по 14 очков. Еще 13 очков добавил Василий Тупчий.

Матч состоялся в рамках второй игровой недели Лиги наций. Украина — Италия — 3:0 (25:23, 25:19, 25:17).

Мужская сборная Украины по волейболу после победы над Италией переместилась на третье место в турнирной таблице Лиги наций 2026 года.

Следующий матч сборная Украины проведет 26 июня против команды Канады. Начало встречи — в 17:30 по киевскому времени.