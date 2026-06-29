Після серії перемог і поразки від Болгарії волейбольна збірна України посідає 5-те місце за підсумками другого тижня Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу завершила другий тиждень Ліги націй на п'ятому місці після серії перемог та поразки від Болгарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Серія перемог і поразка у заключному матчі тижня

Напередодні Україна провела успішні матчі другого тижня у Любляні. Наші волейболісти обіграли Бразилію з рахунком 3:1, здолали чинних чемпіонів світу Італію - 3:0 та перемогли Канаду - 3:1.

Водночас у заключному матчі другого тижня українці поступилися Болгарії з рахунком 1:3.

Турнірна таблиця чоловічої волейбольної Ліги націй 2026 наразі виглядає наступним чином:

Наступний матч проти Ірану та пауза перед третім тижнем

Наступну гру у Лізі націй збірна України проведе проти Ірану. Матч відбудеться 15 липня о 17:30.

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