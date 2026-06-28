Україна програла Болгарії після серії перемог у Лізі націй з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу зазнала третьої поразки у Лізі націй-2026. "Синьо-жовті" поступились Болгарії у чотирьох сетах із загальним рахунком 1:3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне Спорт".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як пройшов матч?

У першому сеті між командами зберігалася рівність до рахунку 17:17. Після цього болгари здійснили серію з чотирьох поспіль брейків що дозволило їм захопити ініціативу і здобути перемогу 25:20.

Другий сет активніше розпочала Болгарія, але "синьо-жовті" змогли перехопити ініціативу, зробивши перевагу 9:6. До кінця сету Україна лише збільшила перевагу, зрівнявши рахунок за партіями — 25:18.

За рахунку 13:13 у третьому сеті збірна Болгарії вирвалася вперед, здобувши перемогу в партії з рахунком 25:23. А у вирішальному, четвертому сеті збірна Болгарії дотиснула "синьо-жовтих", заверши матч перемогою — 25:17.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Дмитро Янчук, який записав до свого активу 20 очок.

Попри поразку збірна України залишилася на четвертому місці в турнірній таблиці. Проте "синьо-жовті" мають на один зіграний матч більше аніж в конкурентів за місце в топ-8.

Наступний матч у Лізі націй збірна України проведе проти Ірану. Гра відбудеться 15 липня.

Читайте також: Волейбольна збірна України після перемоги над Бразилією розгромила і чемпіонів світу - Італію

Що передувало?

Нагадаємо, що 24 червня збірна України обіграла команду Бразилії.

25 червня збірна України провела шостий матч турніру та вперше у своїй історії обіграла чинних чемпіонів світу — команду Італії.

26 червня, відбувся сьомий матч чоловічої збірної України з волейболу в рамках Ліги націй. Українська команда у важкому протистоянні здолала збірну Канади з рахунком 3:1, вигравши третій матч поспіль.

Читайте також: Україна переграла Канаду: 3 перемога за три дні у волейбольній Лізі Націй