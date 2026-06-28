Украина проиграла Болгарии после серии побед в Лиге наций по волейболу
Мужская сборная Украины по волейболу потерпела третье поражение в Лиге наций-2026. "Сине-желтые" уступили Болгарии в четырёх сетах со счётом 1:3.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне Спорт".
Как прошёл матч?
В первом сете между командами сохранялось равенство до счёта 17:17. После этого болгары совершили серию из четырёх подряд брейков, что позволило им захватить инициативу и одержать победу 25:20.
Второй сет активнее начала Болгария, но "сине-желтые" смогли перехватить инициативу, выйдя вперед со счётом 9:6. До конца сета Украина только увеличила преимущество, сравняв счёт по партиям — 25:18.
При счёте 13:13 в третьем сете сборная Болгарии вырвалась вперёд, одержав победу в партии со счётом 25:23. А в решающем, четвёртом сете сборная Болгарии дожала "сине-жёлтых", завершив матч победой — 25:17.
Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал доигровщик Дмитрий Янчук, который набрал 20 очков.
- Несмотря на поражение, сборная Украины осталась на четвертом месте в турнирной таблице. Однако у "сине-желтых" на один сыгранный матч больше, чем у конкурентов за место в топ-8.
- Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет против Ирана. Игра состоится 15 июля.
Что предшествовало?
- Напомним, что 24 июня сборная Украины обыграла команду Бразилии.
- 25 июня сборная Украины провела шестой матч турнира и впервые в своей истории обыграла действующих чемпионов мира — сборную Италии.
- 26 июня состоялся седьмой матч мужской сборной Украины по волейболу в рамках Лиги наций. Украинская команда в тяжелом противостоянии одолела сборную Канады со счетом 3:1, выиграв третий матч подряд.
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