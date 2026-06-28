Украина проиграла Болгарии после серии побед в Лиге наций по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу потерпела третье поражение в Лиге наций-2026. "Сине-желтые" уступили Болгарии в четырёх сетах со счётом 1:3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне Спорт".

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Как прошёл матч?

В первом сете между командами сохранялось равенство до счёта 17:17. После этого болгары совершили серию из четырёх подряд брейков, что позволило им захватить инициативу и одержать победу 25:20.

Второй сет активнее начала Болгария, но "сине-желтые" смогли перехватить инициативу, выйдя вперед со счётом 9:6. До конца сета Украина только увеличила преимущество, сравняв счёт по партиям — 25:18.

При счёте 13:13 в третьем сете сборная Болгарии вырвалась вперёд, одержав победу в партии со счётом 25:23. А в решающем, четвёртом сете сборная Болгарии дожала "сине-жёлтых", завершив матч победой — 25:17.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал доигровщик Дмитрий Янчук, который набрал 20 очков.

Несмотря на поражение, сборная Украины осталась на четвертом месте в турнирной таблице. Однако у "сине-желтых" на один сыгранный матч больше, чем у конкурентов за место в топ-8.

Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет против Ирана. Игра состоится 15 июля.

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Что предшествовало?

Напомним, что 24 июня сборная Украины обыграла команду Бразилии.

25 июня сборная Украины провела шестой матч турнира и впервые в своей истории обыграла действующих чемпионов мира — сборную Италии.

26 июня состоялся седьмой матч мужской сборной Украины по волейболу в рамках Лиги наций. Украинская команда в тяжелом противостоянии одолела сборную Канады со счетом 3:1, выиграв третий матч подряд.

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