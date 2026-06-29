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Українська тенісистка Даяна Ястремська подолала перше коло Вімблдонського турніру-2026

Даяна Ястремська на Вімблдонському турнірі

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого кола Вімблдонського турніру 2026 року, який входить до серії Grand Slam.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вольова перемога Ястремської на старті Вімблдону

У першому колі змагань Ястремська здобула перемогу над японською тенісисткою Аой Іто з рахунком 7:6 (7:1), 4:6, 7:5.

Далі суперницею українки стане іспанська тенісистка Джессіка Боусас Манейро.

Вімблдон триватиме до 12 липня.

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