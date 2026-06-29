Українська тенісистка Даяна Ястремська подолала перше коло Вімблдонського турніру-2026
Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого кола Вімблдонського турніру 2026 року, який входить до серії Grand Slam.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вольова перемога Ястремської на старті Вімблдону
У першому колі змагань Ястремська здобула перемогу над японською тенісисткою Аой Іто з рахунком 7:6 (7:1), 4:6, 7:5.
Далі суперницею українки стане іспанська тенісистка Джессіка Боусас Манейро.
Вімблдон триватиме до 12 липня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль