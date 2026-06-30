Обезврежено 138 вражеских БПЛА из 154, - Воздушные силы

В ночь на 30 июня войска РФ атаковали Украину 154 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербер", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

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Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА в 10 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 2 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что вечером 29 июня было зафиксировано движение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

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