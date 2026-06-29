Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 29 июня, — Воздушные силы
Вечером 29 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:01 — БПЛА в направлении Мены в Черниговской области с северо-запада. БПЛА на Харьков с севера.
В 19:03 — БПЛА в направлении Лиманки в Одесской области из акватории Черного моря.
В 19:04 — БПЛА мимо Кушугума в направлении Запорожья с юга.
В 19:12 — БПЛА в направлении Николаевской области (Очаков) из акватории Черного моря.
В 19:18 — реактивный БПЛА в направлении Тростянца в Сумской области с северо-востока.
В 19:25 — БПЛА движется в направлении Лебедина.
В 19:28 — БПЛА движется в направлении Белозерки в Херсонской области с запада.
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