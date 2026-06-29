Окупанти завдали повторного удару по будівлі Запорізької ОДА, - Іван Федоров (оновлено)

Фото: наслідки удару по Запорізьків ОДА (t.me/ivan_fedorov_zp)

У понеділок, 29 червня, російські війська завдали удару по будівлі Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться у заяві начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, на яку посилається Цензор.НЕТ.

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Удар по адмінбудівлі та пожежа

За словами Івана Федорова, після влучання на місці виникла пожежа. Її вдалося швидко локалізувати.

Наслідки обстрілу для людей

Іван Федоров також повідомив, що внаслідок російського удару ніхто не постраждав.

Оновлена інформація

О 20:06 - Федорорв повідомив, що ворог завдав повторний удар по Запорізькій ОДА. За його словами, постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили КАБами по Харкову: є загибла та вже 12 поранених, у молодої дівчини - опіки близько 90% тіла.

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