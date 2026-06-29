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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Окупанти завдали повторного удару по будівлі Запорізької ОДА, - Іван Федоров (оновлено)

Наслідки удару по Запорізькій ОДА
Фото: наслідки удару по Запорізьків ОДА (t.me/ivan_fedorov_zp)

У понеділок, 29 червня, російські війська завдали удару по будівлі Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться у заяві начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, на яку посилається Цензор.НЕТ.

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Удар по адмінбудівлі та пожежа

За словами Івана Федорова, після влучання на місці виникла пожежа. Її вдалося швидко локалізувати.

Наслідки обстрілу для людей

Іван Федоров також повідомив, що внаслідок російського удару ніхто не постраждав.

Оновлена інформація

О 20:06 - Федорорв повідомив, що ворог завдав повторний удар по Запорізькій ОДА. За його словами, постраждалих немає.

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Запоріжжя (2634) обстріл (34786) Запорізька область (5037) атака (1721) Запорізький район (662)
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