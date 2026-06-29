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Новости Атака на Запорожье
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Оккупанты нанесли удар по Запорожской ОВА: возник пожар

Последствия удара по Запорожской ОГА
Фото: наслідки удару по Запорізьків ОДА (t.me/ivan_fedorov_zp)

В понедельник, 29 июня, российские войска нанесли удар по зданию Запорожской областной государственной администрации.

Об этом говорится в заявлении начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

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Удар по административному зданию и пожар

По словам Ивана Федорова, после попадания на месте возник пожар. Его удалось быстро локализовать.

Последствия обстрела для людей

Иван Федоров также сообщил, что вследствие российского удара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар КАБами по Харькову: есть погибшая и уже 12 раненых, у молодой девушки — ожоги около 90% тела.

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Запорожье (2977) обстрел (33433) Запорожская область (4511) атака (1653) Запорожский район (650)
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