Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 29 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 29 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:01 - БпЛА у напрямку Мени на Чернігівщині з північного заходу. БпЛА на Харків з півночі.
О 19:03 - БпЛА у напрямку Лиманки на Одещині з акваторії Чорного моря.
О 19:04 - БпЛА повз Кушугум у напрямку Запоріжжя із півдня.
О 19:12 - БпЛА у напрямку Миколаївщини (Очаків) із акваторії Чорного моря.
О 19:18 - Реактивний БпЛА у напрямку Тростянця на Сумщині із північного сходу.
О 19:25 - БпЛА рухається у напрямку Лебедина.
О 19:28 - БпЛА рухається у напрямку Білозерки на Херсонщині із заходу.
Оновлена інформація
О 19:46 - Ударний БпЛА у напрямку Чорноморська з Чорного моря.
О 20:17 - Реактивні БпЛА з Сумщини на Полтавщину західним курсом.
Оновлена інформація
О 20:31 - Ударні БпЛА з Чорного моря північним курсом у напрямку Миколаївщини.
О 20:52 - Ударні БпЛА з півдня на м. Запоріжжя.
О 20:53 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
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