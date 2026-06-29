Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 29 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 29 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:01 - БпЛА у напрямку Мени на Чернігівщині з північного заходу. БпЛА на Харків з півночі.

О 19:03 - БпЛА у напрямку Лиманки на Одещині з акваторії Чорного моря.

О 19:04 - БпЛА повз Кушугум у напрямку Запоріжжя із півдня.

О 19:12 - БпЛА у напрямку Миколаївщини (Очаків) із акваторії Чорного моря.

О 19:18 - Реактивний БпЛА у напрямку Тростянця на Сумщині із північного сходу.

О 19:25 - БпЛА рухається у напрямку Лебедина.

О 19:28 - БпЛА рухається у напрямку Білозерки на Херсонщині із заходу.

Оновлена інформація

О 19:46 - Ударний БпЛА у напрямку Чорноморська з Чорного моря.

О 20:17 - Реактивні БпЛА з Сумщини на Полтавщину західним курсом.

Оновлена інформація

О 20:31 - Ударні БпЛА з Чорного моря північним курсом у напрямку Миколаївщини.

О 20:52 - Ударні БпЛА з півдня на м. Запоріжжя.

О 20:53 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили КАБами по Харкову: є загибла та вже 12 поранених, у молодої дівчини - опіки близько 90% тіла.

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