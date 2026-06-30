Знешкоджено 138 ворожих БпЛА зі 154, - Повітряні сили

У ніч на 30 червня війська РФ атакували Україну 154 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська авіація знищила місце дислокації російських операторів БпЛА. ВIДЕО

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що ввечері 29 червня було зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти Повітряних сил авіабомбами GBU-39 знищили схованки російської піхоти, операторів БпЛА та фортифікації. ВIДЕО