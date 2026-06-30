Из-за жары Минэнерго усиливает меры по стабилизации энергосистемы, - Шмыгаль

Минэнерго принимает меры по стабилизации ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр энергетики Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

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Аномальная жара

По его словам, из-за аномальной жары, охватившей Европу, энергетическая система испытывает особую нагрузку. В свою очередь, с целью обеспечения стабильного прохождения пиковых периодов потребления и минимизации дефицита электроэнергии Шмыгаль поручил соответствующим службам и предприятиям энергетического сектора:

Рассмотреть вопрос об оптимизации графиков ремонтной кампании на энергоблоках атомной генерации для увеличения объемов производства электроэнергии в периоды максимального потребления;

Обеспечить в кратчайшие сроки завершение аварийно-восстановительных работ и ввод в эксплуатацию оборудования тепловой генерации общей мощностью не менее 300 МВт;

Усилить привлечение дополнительной мощности за счет когенерационных установок, в частности газовой генерации, а также подготовить предложения по дальнейшей либерализации условий для их эффективной работы;

Обеспечить активное использование установок хранения энергии для дополнительного покрытия пиковых нагрузок и увеличения доступной мощности системы ориентировочно на 300 МВт;

Принять дополнительные меры по привлечению импорта электроэнергии из стран-партнеров Европейского Союза и проработать вопрос об увеличении импорта электроэнергии государственными предприятиями.

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Стабильность энергосистемы

"Энергетики сегодня делают все возможное, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Но насколько критичной будет ситуация - зависит от каждого из нас. Помним, что разумное потребление электроэнергии в пиковые часы (17:00–22:00) - важный вклад каждого в обеспечение надежного электроснабжения", - резюмирует министр.

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