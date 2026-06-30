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Новости Отключение электроэнергии
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Из-за жары Минэнерго усиливает меры по стабилизации энергосистемы, - Шмыгаль

Отключение света из-за жары

Минэнерго принимает меры по стабилизации ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр энергетики Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

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Аномальная жара

По его словам, из-за аномальной жары, охватившей Европу, энергетическая система испытывает особую нагрузку. В свою очередь, с целью обеспечения стабильного прохождения пиковых периодов потребления и минимизации дефицита электроэнергии Шмыгаль поручил соответствующим службам и предприятиям энергетического сектора:

  • Рассмотреть вопрос об оптимизации графиков ремонтной кампании на энергоблоках атомной генерации для увеличения объемов производства электроэнергии в периоды максимального потребления;
  • Обеспечить в кратчайшие сроки завершение аварийно-восстановительных работ и ввод в эксплуатацию оборудования тепловой генерации общей мощностью не менее 300 МВт;
  • Усилить привлечение дополнительной мощности за счет когенерационных установок, в частности газовой генерации, а также подготовить предложения по дальнейшей либерализации условий для их эффективной работы;
  • Обеспечить активное использование установок хранения энергии для дополнительного покрытия пиковых нагрузок и увеличения доступной мощности системы ориентировочно на 300 МВт;
  • Принять дополнительные меры по привлечению импорта электроэнергии из стран-партнеров Европейского Союза и проработать вопрос об увеличении импорта электроэнергии государственными предприятиями.

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Стабильность энергосистемы

"Энергетики сегодня делают все возможное, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Но насколько критичной будет ситуация - зависит от каждого из нас. Помним, что разумное потребление электроэнергии в пиковые часы (17:00–22:00) - важный вклад каждого в обеспечение надежного электроснабжения", - резюмирует министр.

Читайте также: Из-за жары украинцев призывают экономить электроэнергию. Вы изменили свое поведение? Голосуйте в Telegram Цензор.НЕТ

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Топ комментарии
+5
Как обычно) Лозунги, отключение, своевременная оплата и воровство
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30.06.2026 09:27 Ответить
+4
Спеціаліста зі стабілізації галущенка залучіть. Якраз випустили.
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30.06.2026 09:39 Ответить
+3
Шмигаль та свириденко, за підготовку до зими хоть би не забули, з «шламбаумами» кабміндічів!?!?
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30.06.2026 09:22 Ответить

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