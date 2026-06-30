Через спеку Міненерго посилює заходи для стабілізації енергосистеми, - Шмигаль

Міненерго вживає заходи для збалансування ситуації в енергосистемі.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Аномальна спека

За його словами, через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система відчуває особливе навантаження. У свою чергу, з метою забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії Шмигаль доручив відповідним службам та підприємствам енергетичного сектору:

Розглянути питання оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення обсягів виробництва електроенергії у періоди максимального споживання;

Забезпечити у найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт;

Посилити залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи;

Забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт;

Вжити додаткових заходів по залученню імпорту електроенергії з країн-партнерів Європейського Союзу та опрацювати питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами.

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Стабільність енергосистеми

"Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною - залежить від кожного з нас. Памʼятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання", - резюмує міністр.

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