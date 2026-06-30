Россия атаковала промышленное предприятие и территорию учебного заведения на Полтавщине
В течение 29 июня и в ночь на 30 июня российские оккупанты несколько раз наносили удары по Полтавской области.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.
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"В Миргородском районе зафиксировано падение вражеского БПЛА на открытой территории, в результате чего произошло возгорание сухой растительности. Осколками и взрывной волной повреждена электроопора. На втором месте вражеский БПЛА попал по территории промышленного предприятия. В результате атаки горела сухая растительность", - говорится в сообщении.
Также в Кременчугском районе оккупанты нанесли удар беспилотником по территории одного из учебных заведений. Повреждено здание. Информация уточняется.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
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