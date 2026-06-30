РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10602 посетителя онлайн
Новости Удар россиян по Полтавщине
798 0

Россия атаковала промышленное предприятие и территорию учебного заведения на Полтавщине

Последствия атак РФ на Полтавскую область: что известно?

В течение 29 июня и в ночь на 30 июня российские оккупанты несколько раз наносили удары по Полтавской области.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Миргородском районе зафиксировано падение вражеского БПЛА на открытой территории, в результате чего произошло возгорание сухой растительности. Осколками и взрывной волной повреждена электроопора. На втором месте вражеский БПЛА попал по территории промышленного предприятия. В результате атаки горела сухая растительность", - говорится в сообщении.

Также в Кременчугском районе оккупанты нанесли удар беспилотником по территории одного из учебных заведений. Повреждено здание. Информация уточняется.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Читайте: Враг нанес удар по АЗС в Полтавской области. В Гадяцкой громаде из-за обстрела произошло отключение электричества. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (33433) Полтавская область (1444) Кременчугский район (83) Миргородский район (29)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 