РФ атакувала промислове підприємство та територію навчального закладу на Полтавщині

Протягом 29 червня та в ніч на 30 червня російські окупанти кілька разів атакували Полтавську область.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У Миргородському районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території, внаслідок чого відбулося займання сухої рослинності. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено електроопору. На другій локації ворожий БпЛА влучив по території промислового підприємства. Унаслідок атаки горіла суха рослинність", - йдеться в повідомленні.

Також у Кременчуцькому районі окупанти вдарили безпілотником по території одного з навчальних закладів. Пошкоджено будівлю. Інформація уточнюється.

Попередньо, минулося без постраждалих.

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