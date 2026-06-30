Китай призвал Украину и РФ немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры

Китайские власти открыто призвали Украину и Россию возобновить переговорный процесс и изложили свое видение его дальнейшего развития.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Китай призвал к немедленному прекращению боевых действий

Дипломат подчеркнул, что администрация главы Китая Си Цзиньпина настаивает на немедленном прекращении боевых действий. Как считают в Пекине, только после этого можно вернуться к переговорам.

На этом фоне Сунь Лэй призвал Киев и Москву продемонстрировать политическую волю. Он добавил, что поиск путей к мирному урегулированию должен начаться безотлагательно.

Представитель КНР выразил обеспокоенность страданиями гражданского населения

Также китайский дипломат неожиданно упомянул о страданиях гражданского населения. Лэй заверил, что "эта проблема действительно беспокоит Пекин".

Напомним, Китай до сих пор не признает, что является союзником России в войне против Украины. Он продолжает имитировать "нейтралитет".

Несмотря на это, западные правительства, аналитики и спецслужбы подчеркивают: Пекин оказывает Москве существенную косвенную поддержку, в частности экономическую, финансовую и дипломатическую.

Также РФ регулярно получает от КНР товары двойного назначения, например, микроэлектронику, станки, оптическое оборудование, дроны и их компоненты, средства связи. Все это страна-агрессор активно использует для подпитки своего ВПК.