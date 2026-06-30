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Новости Мирные переговоры
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Китай призвал Украину и РФ немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры

Китай усилил контроль над экспортом товаров двойного назначения

Китайские власти открыто призвали Украину и Россию возобновить переговорный процесс и изложили свое видение его дальнейшего развития.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Китай призвал к немедленному прекращению боевых действий

Дипломат подчеркнул, что администрация главы Китая Си Цзиньпина настаивает на немедленном прекращении боевых действий. Как считают в Пекине, только после этого можно вернуться к переговорам.

На этом фоне Сунь Лэй призвал Киев и Москву продемонстрировать политическую волю. Он добавил, что поиск путей к мирному урегулированию должен начаться безотлагательно.

Представитель КНР выразил обеспокоенность страданиями гражданского населения

Также китайский дипломат неожиданно упомянул о страданиях гражданского населения. Лэй заверил, что "эта проблема действительно беспокоит Пекин".

Напомним, Китай до сих пор не признает, что является союзником России в войне против Украины. Он продолжает имитировать "нейтралитет".

Несмотря на это, западные правительства, аналитики и спецслужбы подчеркивают: Пекин оказывает Москве существенную косвенную поддержку, в частности экономическую, финансовую и дипломатическую.

Также РФ регулярно получает от КНР товары двойного назначения, например, микроэлектронику, станки, оптическое оборудование, дроны и их компоненты, средства связи. Все это страна-агрессор активно использует для подпитки своего ВПК.

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Китай (3397) россия (98106) война в Украине (8575)
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Топ комментарии
+24
І знов - "Закликав росію та Україну". Знов дурня клеїть. Ну ОК - у 2022 це ще могло сяк-так прокатити. Але на п'ятому році війни повторювати відверту маячню...
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30.06.2026 10:39 Ответить
+22
А що ся стало? Ти диви як косооких поплавило. Бояться що голодні кацапи до них побіжать?
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30.06.2026 10:37 Ответить
+21
А думав негайно звільнити всі окуповані території та вивести війська і повернутися до міжнародних норм та статуту ООН!!!
То чому ви це не сказали *****, він же з вами зустрічався!!!!!
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30.06.2026 10:45 Ответить

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