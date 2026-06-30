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Китай закликав Україну та РФ негайно припинити бойові дії й відновити переговори

Китай посилив контроль над експортом товарів подвійного використання

Китайська влада відкрито закликала Україну та Росію відновити переговорний процес і окреслила власне бачення його подальшого розвитку.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Китай закликав до негайного припинення бойових дій

Дипломат наголосив, що команда глави Китаю Сі Цзіньпіна наполягає на негайному припиненню бойових дій. Як вважають в Пекіні, лише після цього можна повернутися до перемовин.

На цьому тлі Сунь Лей закликав Київ і Москву продемонструвати політичну волю. Він додав, що пошук шляхів до мирного врегулювання має розпочатися невідкладно.

Представник КНР заявив про занепокоєння стражданнями цивільного населення

Також китайський дипломат неочікувано згадав про страждання цивільного населення. Лей запевнив, що "ця проблема дійсно непокоїть Пекін".

Нагадаємо, Китай досі не визнає, що є союзником Росії у війні проти України. Він продовжує імітувати "нейтралітет".

Попри це, західні уряди, аналітики та розвідки наголошують: Пекін надає Москві суттєву непряму підтримку, зокрема економічну, фінансову та дипломатичну.

Також РФ регулярно отримує від КНР товари подвійного призначення, до прикладу, мікроелектроніку, верстати, оптичне обладнання, дрони та їхні компоненти, засоби зв'язку. Усе це країна-агресорка активно використовує для підживлення свого ВПК.

Автор: 

Китай (5295) росія (70652) війна в Україні (8638)
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Топ коментарі
+18
А що ся стало? Ти диви як косооких поплавило. Бояться що голодні кацапи до них побіжать?
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30.06.2026 10:37 Відповісти
+17
І знов - "Закликав росію та Україну". Знов дурня клеїть. Ну ОК - у 2022 це ще могло сяк-так прокатити. Але на п'ятому році війни повторювати відверту маячню...
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30.06.2026 10:39 Відповісти
+15
А думав негайно звільнити всі окуповані території та вивести війська і повернутися до міжнародних норм та статуту ООН!!!
То чому ви це не сказали *****, він же з вами зустрічався!!!!!
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30.06.2026 10:45 Відповісти

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