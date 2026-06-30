Россияне переходят к "одиночным" штурмам на Краматорском направлении, - 24-я ОМБр

Российские войска на Краматорском направлении переходят к инфильтрации небольшими группами и активному использованию дронов, но несут значительные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армія TV" рассказал начальник отдела коммуникаций 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Иван Петручак.

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Военный подчеркнул, что ситуация на этом направлении остается напряженной, но контролируемой украинскими силами.

По словам военного, в течение последних недель существенных изменений в тактике противника не наблюдается - российские войска продолжают оказывать давление по всей полосе ответственности, используя небольшие пехотные группы.

"Если раньше мы говорили о небольших пехотных группах в составе двух-трех человек, то сейчас это фактически один военный. Он передвигается по посадкам, полям, иногда даже по открытой местности. Российский пехотинец с автоматом и тремя магазинами - это уже "небольшая пехотная группа", - рассказал Петручак.

Он отмечает, что такая тактика рассчитана на инфильтрацию - часть таких военных не обнаруживается сразу, что позволяет противнику накапливать силы.

Управление штурмовыми действиями с помощью дронов

Военный обратил внимание, что российские подразделения изменили подход к управлению на поле боя - все чаще ориентирование осуществляется без полноценных средств навигации.

"Если раньше у них были телефоны, навигация, они хотя бы примерно понимали, куда идут, то сейчас у него не было даже навигационного приложения, и он не знал, где именно находится. Его маршрут корректировал только дрон, за которым он двигался", - рассказал Петручак.

Несмотря на давление, украинские силы наносят противнику значительные потери, во многом благодаря применению дронов.

"В среднем за неделю - около сотни оккупантов убитыми и ранеными. Большинство из них поражают именно дроны", - рассказал военный.

Он также отметил, что обе стороны активно наращивают использование беспилотников - как FPV, так и на оптоволокне.

"За неделю речь идет о сотнях дронов… их уничтожают как из стрелкового оружия, так и с помощью дронов-перехватчиков", - отметил Петручак.

Борьба за логистику

По словам военного, война всё больше сводится к ударам по логистике противника:

"Противник наращивает количество дронов и пытается с их помощью наносить удары по нашей логистике. Мы, чтобы сохранить её, сбиваем эти дроны. В то же время эффективно работаем по его логистике в глубине", - добавил Петручак.

Украинские силы также уничтожают транспорт противника, обеспечивающий подвоз на передовую.

"Уничтожаем легковые автомобили, "Нивы", "буханки", на которых они передвигаются", - подчеркнул военный и сообщил, что российская армия почти не использует бронетехнику из-за потерь и уязвимости.

"Мы не видим массового применения гусеничной техники. Враг ее бережет, потому что значительное количество уже было уничтожено", - добавил Петручак.

Кризис снабжения на передовой

Проблемы с логистикой напрямую влияют на боеспособность российских подразделений.

"Когда противник не может подвезти ближе к позициям боеприпасы, воду или продовольствие, его пехота остается без обеспечения", - рассказал начальник отдела коммуникаций 24-й отдельной механизированной бригады

По его словам, оккупанты вынуждены искать еду в заброшенных домах, а снабжение часто осуществляется только с помощью дронов.

"Логистика работает фактически только по воздуху, но несколько батончиков и полбутылки воды раз в несколько дней - этого явно недостаточно", - подытожил Петручак.

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