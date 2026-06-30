Росіяни переходять до "одиночних" штурмів на Краматорському напрямку, - 24 ОМБр

Російські війська на Краматорському напрямку переходять до інфільтрації малими групами та активного використання дронів, але зазнають значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на стрімі Армія TV розповів начальник відділу комунікацій 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петручак.

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Військовий наголосив, що ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, але контрольованою українськими силами.

За словами військового, протягом останніх тижнів суттєвих змін у тактиці противника не спостерігається - російські війська продовжують тиснути по всій смузі відповідальності, використовуючи малі піхотні групи.

"Якщо раніше ми говорили про малі піхотні групи у складі двох-трьох осіб, то зараз це фактично один військовий. Він пересувається посадками, полями, іноді навіть відкритою місцевістю. Російський піхотинець із автоматом і трьома магазинами - це вже "мала піхотна група", - розповів Петручак.

Він зазначає, що така тактика розрахована на інфільтрацію - частину таких військових не виявляють одразу, що дозволяє противнику накопичувати сили.

Управління штурмовими діями через дрони

Військовий звернув увагу, що російські підрозділи змінили підхід до управління на полі бою - дедалі частіше орієнтування здійснюється без повноцінних засобів навігації.

"Якщо раніше вони мали телефони, навігацію, хоча б приблизно розуміли, куди йдуть, то зараз він не мав навіть навігаційного застосунку й не знав, де саме перебуває. Його маршрут коригував лише дрон, за яким він рухався", - пояснив Петручак.

Попри тиск, українські сили завдають противнику значних втрат, значною мірою завдяки застосуванню дронів.

"У середньому за тиждень - близько сотні окупантів убитими та пораненими. Більшість із них уражають саме дрони",- розповів військовий.

Він також зазначив, що обидві сторони активно нарощують використання безпілотників - як FPV, так і на оптоволокні.

"За тиждень ідеться про сотні дронів… їх знищують як зі стрілецької зброї, так і за допомогою дронів-перехоплювачів", - зазначив Петручак.

Боротьба за логістику

За словами військового, війна дедалі більше зводиться до ударів по логістиці противника:

"Противник нарощує кількість дронів і намагається ними бити по нашій логістиці. Ми, щоб її зберегти, ці дрони збиваємо. Водночас ефективно працюємо по його логістиці на глибину", - додав Петручак.

Українські сили також знищують транспорт противника, який забезпечує підвіз на передову.

"Знищуємо легкові автомобілі, "Ниви", "буханки", якими вони пересуваються", - наголосив військовий та повідомив, що російська армія майже не використовує бронетехніку через втрати та вразливість.

"Ми не бачимо масового застосування гусеничної техніки. Ворог її береже, тому що значну кількість уже було знищено", - додав Петручак.

Криза постачання на передовій

Проблеми з логістикою безпосередньо впливають на боєздатність російських підрозділів.

"Коли противник не може підвезти ближче до позицій боєприпаси, воду чи харчі, його піхота залишається без забезпечення", - розповів начальник відділу комунікацій 24-ї окремої механізованої бригади

За його словами, окупанти змушені шукати їжу в покинутих будинках, а постачання часто здійснюється лише дронами.

"Логістика працює фактично лише повітрям, але кілька батончиків і пів пляшки води раз на кілька днів - цього явно недостатньо", - підсумував Петручак.

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