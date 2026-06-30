Из-за жары с 17:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений света, - "Укрэнерго"
С 17:00 до 22:00 в Украине будут действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В связи с вызванным жарой ростом уровня энергопотребления – сегодня во всех регионах Украины в период с 17:00 до 22:00 будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления: графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей (в объеме от 0,5 до 1 очереди).
График возможных отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго вашего региона", - сообщили в компании.
Граждан призвали перенести использование мощных электроприборов на дневное время - с 10:00 до 15:00.
"Потребляйте электроэнергию максимально экономно в вечерние часы - с 16:00 до 23:00", - добавили там.
Непогода
Из-за сложных погодных условий в предыдущие сутки (гроза, шквалы) к утру полностью или частично были обесточены около 600 населенных пунктов в восьми областях - Киевской, Черниговской, Житомирской, Волынской, Львовской, Черкасской, Тернопольской и Хмельницкой. В каждом из регионов бригады облэнерго уже ведут работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.
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