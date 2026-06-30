Через спеку з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень світла, - Укренерго

Із 17:00 до 22:00 в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Через зумовлене спекою зростання рівня енергоспоживання – сьогодні в усіх регіонах України у період з 17:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).

Графік ймовірних відключень за своєю адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", - поінформували у компанії.

Громадян закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00.

"Споживайте електроенергію максимально ощадливо у вечірні години – з 16:00 до 23:00", - додали там.

Негода

Через складні погодні умови попередньої доби (гроза, шквали) на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях – Київській, Чернігівській, Житомирській, Волинській, Львівській, Черкаській, Тернопільській та Хмельницькій. У кожному з регіонів бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.