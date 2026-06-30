Украина в 2025 году потребляла лишь 64% довоенного объема электроэнергии, - DiXi Group

В 2025 году потребление электроэнергии в Украине сократилось на 3,6 % по сравнению с 2024 годом и составило 80,2 млрд кВт·ч.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные аналитического центра DiXi Group.

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Потребление электроэнергии упало более чем на треть по сравнению с довоенным уровнем

По данным аналитиков, в 2025 году Украина потребляла лишь 64% электроэнергии от объема 2021 года. Общее сокращение за этот период составило 36,2%.

Из общего объема 51,1 млрд кВт·ч использовали небытовые потребители, а 29,1 млрд кВт·ч - бытовые.

Больше всего сократилось потребление бизнесом

По сравнению с 2021 годом больше всего сократилось потребление электроэнергии в промышленности и бизнесе. В 2025 году небытовые потребители использовали на 41,5% меньше электроэнергии, чем до начала полномасштабной войны.

В то же время потребление электроэнергии населением за этот период сократилось на 24,1%.

Также изменилась структура потребления. Если в 2021 году доля небытовых потребителей составляла 69,5% общего спроса, то в 2025 году она снизилась до 63,7%. Доля бытовых потребителей, напротив, выросла с 30,5% до 36,3%.

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