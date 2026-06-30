Україна у 2025 році спожила лише 64% довоєнного обсягу електроенергії, - DiXi Group
У 2025 році споживання електроенергії в Україні скоротилося на 3,6% порівняно з 2024 роком і становило 80,2 млрд кВт·год.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані аналітичного центру DiXi Group.
Споживання електроенергії впало більш ніж на третину від довоєнного рівня
За даними аналітиків, у 2025 році Україна спожила лише 64% електроенергії від обсягу 2021 року. Загальне скорочення за цей період становило 36,2%.
Із загального обсягу 51,1 млрд кВт·год використали непобутові споживачі, а 29,1 млрд кВт·год – побутові.
Найбільше скоротилося споживання бізнесом
Порівняно з 2021 роком найбільше зменшилося споживання електроенергії серед промисловості та бізнесу. У 2025 році непобутові споживачі використали на 41,5% менше електроенергії, ніж до початку повномасштабної війни.
Водночас споживання електроенергії населення за цей період скоротилося на 24,1%.
Також змінилася структура споживання. Якщо у 2021 році частка непобутових споживачів становила 69,5% загального попиту, то у 2025 році вона знизилася до 63,7%. Частка побутових споживачів, навпаки, зросла з 30,5% до 36,3%.
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