Работы чрезвычайно сложны и требуют времени: ДТЭК продолжает восстанавливать электроснабжение на Киевщине

С вчерашнего дня энергетики ДТЭК непрерывно устраняют последствия сильной непогоды в Киевской области. Работы чрезвычайно сложны и требуют времени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Происходят масштабные отключения электроэнергии

Как отмечается, по состоянию на утро уже удалось восстановить электроснабжение для более чем 200 тыс. семей области.

"Несмотря на аномальную жару, энергетики работают без перерыва. В данное время одновременно задействованы 127 бригад. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах. Просим быть осторожными: не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи", - говорится в сообщении.

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