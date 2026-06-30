Работы чрезвычайно сложны и требуют времени: ДТЭК продолжает восстанавливать электроснабжение на Киевщине
С вчерашнего дня энергетики ДТЭК непрерывно устраняют последствия сильной непогоды в Киевской области. Работы чрезвычайно сложны и требуют времени.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Происходят масштабные отключения электроэнергии
Как отмечается, по состоянию на утро уже удалось восстановить электроснабжение для более чем 200 тыс. семей области.
"Несмотря на аномальную жару, энергетики работают без перерыва. В данное время одновременно задействованы 127 бригад. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах. Просим быть осторожными: не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи", - говорится в сообщении.
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