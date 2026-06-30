Роботи надзвичайно складні й потребують часу: ДТЕК продовжує відновлювати електропостачання на Київщині

Від учора енергетики ДТЕК безперервно ліквідовують наслідки потужної негоди на Київщині. Роботи надзвичайно складні та потребують часу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Є масштабні знеструмлення

Як зазначається, станом на ранок уже вдалося повернути світло для понад 200 тис. родин області.

"Попри аномальну спеку, енергетики працюють без упину. Наразі одночасно задіяні 127 бригад. Робимо все можливе, щоб якомога швидше заживити всі домівки. Просимо бути обачними: не наближайтеся до обірваних ліній електропередачі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через спеку з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень світла, - Укренерго