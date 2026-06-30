Комиссии не указывают "сверху", сколько человек нужно признать годными, - председатель ЦВЛК Мирошниченко
План мобилизации существует, однако никаких квот для военно-медицинских комиссий в отношении заключений о годности или негодности военнообязанных нет.
Об этом рассказал председатель Центральной военно-медицинской комиссии Дмитрий Мирошниченко в интервью Цензор.НЕТ.
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"Нет, не было и не будет никогда. То есть в государстве, конечно, есть план мобилизации; я имею в виду, что каждый месяц в военкоматы приходит распоряжение, сколько людей они должны предоставить Вооруженным силам Украины. Но это вопрос не ВЛК, а вообще план мобилизации. А сколько признать годными, сколько негодными, - такого нет, не было и не будет", - подчеркнул он.
Мирошниченко пояснил, что для того, чтобы врач что-то искал, он должен понимать, что искать, отталкиваясь от жалоб пациента.
"Положением о военно-медицинской экспертизе в Вооруженных Силах Украины (далее - Приказ 402) определен обязательный перечень исследований (то, что необходимо обязательно обследовать у пациента). Это делается всем. Остальное - более углубленно, зависит от того, какие у пациента жалобы и заболевания. Если он жалуется и на глаза, и на уши, и на сердце, и так далее, и подкрепляет это медицинскими документами, и врач прикладывает фонендоскоп и слышит, что сердце работает неправильно, - у него есть основания разобраться.
Если же человек говорит: "Я весь болен, у меня сердце вообще не бьется", врач его слушает, обследует физикально, то есть руками, глазами, делает кардиограмму, а там ничего нет - то какие основания на этапе ВЛК исследовать этот вопрос дальше? Если врач всё осмотрел и никаких отклонений не обнаружил? Может, человек и считает, что у него там что-то есть. Но объективно это не подтверждается", - отметил председатель ЦВЛК.
Полный текст интервью Дмитрия Мирошниченко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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