Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) командиру отделения БПЛА 65-й ОМБр Сергею Жимеле
Президента Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) старшему сержанту, командиру отделения БПЛА 65-й ОМБр Сергею Жимеле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Петицию зарегистрировала сестра погибшего воина Юлия Расюк.
Сергей Жимела родился 3 октября 1993 года. 24 ноября 2025 года в пгт Новоданиловка Запорожской области он погиб, защищая независимость и свободу Украины.
"Мой брат погиб в 32 года. У него осталась доченька, которой всего 8 месяцев, мать, жена, сестра. Он мечтал быть для доченьки лучшим отцом - таким, каким был сыном, братом, побратимом и воином.
Сергей пошел служить с первого дня полномасштабной войны. Не потому, что должен был. А потому, что не мог по-другому.
По состоянию здоровья он имел полное право не служить: травма позвоночника, проблемы со зрением. Но ещё с 2012 года, с тех пор как впервые пошёл в армию, он мечтал стать офицером. Его тогда не хотели брать. Но он не отступил. Он никогда не отступал", - рассказала сестра воина.
Сергей был награжден:
- наградой "За вірну службу" III степени - 02.12.2022;
- "Козацький хрест за бойові заслуги" - 29.09.2025;
- "Золотий хрест" - 29.08.2025;
- знаком "За врятоване життя" - 27.10.2025;
- Орденом "За мужність" III степени - указ Президента Украины, июль 2025 года (награждение - посмертно).
В 2023 году он также проходил обучение в Великобритании - подготовка сержантского состава государственного уровня в рамках операции "ИНТЕРФЛЕКС".
На данный момент петиция собрала 21 055 подписей из 25 тыс. необходимых. До завершения сбора подписей осталось 15 дней.
Подписать петицию можно по ссылке.
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