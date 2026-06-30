Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) командиру відділення БпЛА 65 ОМБр Сергію Жимелі

Президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) старшому сержанту, командиру відділення БпЛА 65 ОМБр Сергію Жимелі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Петицію зареєструвала сестра полеглого воїна Юлія Расюк.

Сергій Жимела народився 3 жовтня 1993 року. 24 листопада 2025 року в смт Новоданилівка Запорізької області він загинув, захищаючи незалежність і свободу України.

"Мій брат загинув у 32 роки. У нього залишилася донечка, якій лише 8 місяців, мати, дружина, сестра. Він мріяв бути для донечки найкращим батьком — таким, яким був сином, братом, побратимом і воїном.

Сергій пішов служити з першого дня повномасштабної війни. Не тому, що мусив. А тому, що не міг інакше.

За станом здоров’я він мав повне право не служити: травма хребта, проблеми із зором. Але ще з 2012 року, відколи вперше пішов до армії, він мріяв бути офіцером. Його тоді не хотіли брати. Та він не відступив. Він ніколи не відступав", - розповіла сестра воїна.

Сергія було нагороджено:

відзнакою "За вірну службу" ІІІ ступеня - 02.12.2022;

"Козацький хрест за бойові заслуги" - 29.09.2025;

"Золотий хрест" - 29.08.2025;

відзнакою "За збережене життя" - 27.10.2025;

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня - указ Президента України, липень 2025 року(нагородження - посмертно).

У 2023 році він також проходив навчання у Великій Британії - підготовка сержантського складу державного рівня в рамках операції "ІНТЕРФЛЕКС".

Наразі петиція зібрала 21055 підписів із 25 тис. необхідних. До завершення збору підписів залишилося 15 днів.

Піпдисати петицію можна за посиланням.

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